Lo ScreenDress controllato dalla mente: fondere moda e tecnologia con Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, una rinomata designer, ha introdotto un progetto innovativo chiamato ScreenDress stampato in 3D, che unisce tecnologia e moda utilizzando il Raspberry Pi. L'abito è dotato di schermi multipli che cambiano in tempo reale in base alle onde cerebrali, consentendo a chi lo indossa di influenzare direttamente l'abito. Questa creazione, nota come ScreenDress, mette in mostra componenti all'avanguardia focalizzati sull'intelligenza artificiale.

Chi indossa l'abito utilizza un sensore EEG, noto come elettroencefalogramma. Il sensore deve essere addestrato a riconoscere le onde cerebrali di base di chi lo indossa rispetto a quelle stimolate o focalizzate. Quando le onde cerebrali di chi lo indossa raggiungono una certa intensità, i sei display LCD rotondi del vestito rispondono mostrando i bulbi oculari con le pupille che si allargano.

Ogni bulbo oculare è supportato da un Raspberry Pi Zero, che si collega allo schermo LCD e lo aggiorna di conseguenza. L'auricolare BCI a 4 canali, chiamato Unicorn Headband, funge da sensore EEG ed è stato stampato in 3D appositamente per questo progetto, utilizzando una stampante HP Jet Fusion 5420W. Tutti i componenti stampati in 3D sono stati progettati da Wipprecht utilizzando l’applicazione CAD basata su browser chiamata Onshape.

Wipprecht sottolinea la facilità di addestramento del sistema di apprendimento automatico per ciascun portatore, poiché richiede solo circa due minuti. Il progetto ScreenDress è stato presentato all'ARS Electronica Festival di Linz, in Austria e sarà presentato in altri eventi in futuro.

Se stai cercando un progetto Raspberry Pi per ispirare il tuo lato alla moda, ScreenDress controllato dalla mente è sicuramente qualcosa da considerare.

Fonti: Voxel Matters

Definizioni:

Raspberry Pi: un computer a scheda singola conveniente e altamente versatile, comunemente utilizzato in vari progetti tecnologici.

Sensore EEG: un sensore dell'elettroencefalogramma che misura e registra l'attività elettrica nel cervello.

LCD: display a cristalli liquidi, un display a schermo piatto utilizzato per l'output visivo.

Cuffie BCI: un dispositivo montato sulla testa che utilizza la tecnologia dell'interfaccia cervello-computer per controllare dispositivi o applicazioni esterni.

Applicazione CAD: software di progettazione assistita da computer utilizzato per creare e modificare progetti digitali per la stampa 3D.