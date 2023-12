Ameri-Merc: il Restomod tedesco più cattivo in America di Tucci Hot Rods

In una piccola città nel centro di New York, Tucci Hot Rods ha portato il concetto di restomod a nuovi livelli con la loro ultima creazione. Mentre i puristi potrebbero sostenere che alterare una classica Mercedes 190E con un motore Cosworth corrispondente ai numeri sia un sacrilegio, Tucci Hot Rods si permette di dissentire. Invece di conformarsi alle regole tradizionali, hanno deciso di dare a questa berlina sportiva tedesca un tocco veramente americano.

Il motore Cosworth è scomparso, sostituito dal cuore pulsante di un pick-up Ford F-150 Raptor di seconda generazione: l'EcoBoost V6. Sotto le abili mani di Dom Tucci, i supporti personalizzati integrano perfettamente l'EcoBoost V6 nel vano motore della 190E. Ma questo motore non è un normale EcoBoost: è stato trasformato in una potenza assoluta.

Dotato di due turbocompressori BorgWarner EFT6758 in grado di gestire una sorprendente spinta di 30 psi, questo restomod genera circa 700 cavalli ai pneumatici. Abbinato a un cambio manuale a cinque marce Bowler-Tremec TKX Carbon Edition e un kit frizione a doppio disco di Advanced Clutch Technology, offre un'esperienza di guida emozionante diversa da qualsiasi altra.

Tucci Hot Rods non si è fermata qui. Per garantire che l’Ameri-Merc potesse gestire tutta quella potenza, hanno adattato la sospensione anteriore da un kit pensato per le Mustang SN95, completo di pinze Wilwood Superlite a quattro pistoncini e rotori da 13 pollici. Con la sua abbondanza di cavalli, questa bestia può scolpire le curve con l'agilità di un veicolo molto più vecchio e forse anche derapare con finezza.

Congratulazioni a Tucci Hot Rods per aver creato uno dei restomod tedeschi più impressionanti visti in America negli ultimi anni. Questa fusione unica tra ingegneria tedesca e potenza americana mette in mostra le infinite possibilità di personalizzazione automobilistica. Anche se può dividere le opinioni, non si può negare la straordinaria maestria e le prestazioni di questa Ameri-Merc.