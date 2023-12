Mercedes 190E personalizzata: un bestiale Restomod tedesco

Nel mondo delle classiche europee, una Mercedes 190E con motore Cosworth è considerata l'emblema della perfezione. Tuttavia, i puristi potrebbero alzare le sopracciglia alla vista di una versione modificata, in particolare quella trovata nel centro di New York. Questa particolare Mercedes 190E ha subito una trasformazione sbalorditiva, con il suo propulsore originale sostituito dal cuore pulsante di un Ford F-150 Raptor di seconda generazione: l'EcoBoost V6.

Questa straordinaria creazione restomod nasce da un'idea di Dom Tucci, proprietario di Tucci Hot Rods a Marcy, New York. Conosciuti per la loro esperienza nella personalizzazione delle Ford, Tucci e il suo team hanno affrontato con successo progetti che coinvolgono Mustang, Bronco e persino una conversione fuoristrada dell'econo-box EcoSport. Tuttavia, con la Mercedes 190E, volevano uscire dalla loro zona di comfort ed esplorare nuove possibilità.

Sono finiti i motori M102 quattro cilindri in linea o M103 sei cilindri in linea montati in fabbrica. Al loro posto si trova l'EcoBoost V6 modificato, potenziato da due turbocompressori BorgWarner EFT6758 in grado di gestire oltre 30 psi di pressione di sovralimentazione. Questo mostruoso motore è in grado di fornire circa 700 cavalli alle gomme, facendo sembrare lento il 190 Cosworth originale in confronto.

Per gestire questa immensa potenza, Tucci Hot Rods ha equipaggiato l'auto con un cambio manuale a cinque velocità Bowler-Tremec TKX Carbon Edition, completato da un kit frizione a doppio disco di Advanced Clutch Technology. La parte posteriore è dotata di un differenziale Subaru STI con assi realizzati su misura, garantendo prestazioni ottimali su strada.

Con la sospensione anteriore adattata dalle Mustang SN95, completa di pinze Wilwood Wuperlite a quattro pistoncini e rotori da 13 pollici, questo restomod è pronto a conquistare le curve con facilità. La sua abbondanza di potenza significa anche che ha il potenziale per indurre derapate emozionanti, lasciando i suoi pneumatici posteriori sull'orlo dell'esplosione.

Tanto di cappello a Tucci Hot Rods per aver creato uno dei più formidabili restomod tedeschi visti negli Stati Uniti da anni. Questa Mercedes 190E personalizzata è una testimonianza della loro abilità, spingendo i confini di ciò che è possibile e dando nuova vita a un veicolo classico.