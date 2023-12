La difesa dei Rangers attende il ritorno di K'Andre Miller

Riepilogo: I New York Rangers si affidano al difensore Adam Fox per intensificare il suo gioco in assenza di K'Andre Miller. Dopo un'assenza di 10 partite, Fox è tornato sul ghiaccio il 29 novembre e ha ottenuto la sua migliore prestazione nella recente partita contro i Toronto Maple Leafs. In coppia con Ryan Lindgren, Fox ha dominato il suo match contro la linea superiore dei Maple Leafs. Nonostante il recente declino dei Rangers, il gioco forte di Fox offre speranza per la difesa in difficoltà della squadra.

I Rangers hanno dovuto affrontare uno stato di cambiamento sul lato difensivo a causa dello stato incerto di Miller e del recente declino della squadra. Il ritorno in forma di Fox non potrebbe arrivare in un momento migliore. I Rangers hanno bisogno che torni ad essere il giocatore che era la scorsa stagione, quando vinse il Norris Trophy e che fu costantemente uno dei migliori difensori del campionato.

Nella partita di martedì contro i Maple Leafs, la coppia Fox-Lindgren ha avuto un vantaggio sbalorditivo nei tentativi di tiro, nei tiri, nelle occasioni da gol e nelle occasioni ad alto pericolo. Erano dominanti nel loro incontro e limitavano le opportunità di gol dei Maple Leafs. L'allenatore Peter Laviolette ha elogiato Fox per il suo istinto offensivo e la capacità d'élite di fare giocate.

Mentre la coppia Jones-Schneider ha avuto qualche difficoltà, Laviolette ritiene che siano stati vittime della sfortuna. Nonostante i discreti numeri periferici, la coppia è stata sul ghiaccio per più gol contro che a favore. Laviolette vede il potenziale nei giovani difensori e crede che possano migliorare la loro differenza reti.

I Rangers dovranno aspettare il ritorno di Miller per consolidare la propria formazione difensiva. Nel frattempo, faranno affidamento su Fox e Lindgren per ancorare la difesa e garantire stabilità. Se Fox riuscisse a continuare a esibirsi ad alto livello, ciò sarebbe di grande beneficio per la squadra mentre cercava di dare una svolta alla propria stagione. I Rangers hanno bisogno che la loro difesa si intensifichi e la recente prestazione di Fox dimostra che è all'altezza del compito.