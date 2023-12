Chiusure temporanee delle rampe tra Southern State Parkway e Meadowbrook State Parkway

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York ha annunciato la chiusura temporanea di alcune rampe tra la Southern State Parkway e la Meadowbrook State Parkway a Hempstead. Le chiusure sono previste giovedì 7 dicembre, dalle 10:5 alle XNUMX:XNUMX, tempo permettendo. Questa chiusura è necessaria per facilitare la manutenzione dell'autostrada.

Durante gli orari di chiusura, gli automobilisti che solitamente utilizzano l'uscita 22N dalla Southern State Parkway in direzione est alla Meadowbrook State Parkway in direzione nord verranno deviati per utilizzare invece l'uscita 24N. Allo stesso modo, coloro che hanno bisogno di accedere alla Southern Parkway in direzione est dalla Meadowbrook State Parkway in direzione sud dovrebbero utilizzare l'uscita M7E come alternativa.

È importante che i conducenti siano consapevoli che le multe per eccesso di velocità nelle zone di lavoro sono raddoppiate. Pertanto, è essenziale prestare attenzione e rispettare i limiti di velocità quando si attraversa questa zona.

Nel complesso, la chiusura di queste rampe rappresenta un disagio temporaneo ma necessario per garantire la continua manutenzione e sicurezza delle autostrade. Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York si impegna a tenere informati gli automobilisti su eventuali aggiornamenti o modifiche durante questo periodo.

Si prega di notare che questi orari di chiusura sono soggetti a modifiche a seconda delle condizioni meteorologiche. Si consiglia di rimanere aggiornati su eventuali annunci o notifiche riguardanti le chiusure.