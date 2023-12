Raleigh vende terreni a Habitat for Humanity per lo sviluppo di alloggi a prezzi accessibili

I leader della città di Raleigh hanno fatto una mossa significativa per affrontare l’aumento del costo degli alloggi vendendo un pezzo di terreno del valore di oltre 650,000 dollari a Habitat for Humanity della contea di Wake per solo 1 dollaro. La proprietà, situata vicino al lotto GoRaleigh Park-and-Ride su Poole Road, sarà utilizzata per la costruzione di nove case a schiera come parte del progetto del quartiere Old Poole Place di Habitat for Humanity. Questo sviluppo mira a fornire opzioni abitative a prezzi accessibili per gli acquirenti di case per la prima volta qualificati per il reddito.

Delle nove case a schiera, due saranno rese accessibili alle famiglie che guadagnano fino al 60% del reddito mediano dell'area (AMI), con un tetto massimo di reddito di 67,980 dollari per una famiglia di quattro persone. Le restanti sette case a schiera saranno accessibili alle famiglie che guadagnano fino all'80% dell'AMI, con un tetto massimo di 90,650 dollari per una famiglia di quattro persone. La città stima che i prezzi di vendita iniziali siano di circa 322,000 dollari per coloro che soddisfano il limite AMI del 60% e di circa 354,000 dollari per coloro che soddisfano il limite AMI dell'80%.

Il direttore della città Marchell Adams-David ha espresso entusiasmo per l'opportunità di possedere case a prezzi accessibili, affermando che la città ha costantemente offerto opportunità di alloggi a prezzi accessibili durante tutto l'anno. Questa partnership con Habitat for Humanity consentirà ad altre nove famiglie di acquistare case a prezzi accessibili e migliorare l’accesso ai trasporti pubblici per i residenti del quartiere di Old Poole Place.

Oltre alla vendita di terreni a basso costo, le famiglie possono anche avere diritto a ricevere fino a 45,000 dollari attraverso il Programma di assistenza per gli acquirenti di case di Raleigh, che aiuta con acconti e altri costi di chiusura per ridurre ulteriormente il prezzo complessivo delle case. Sovvenzionando insediamenti a prezzi accessibili e rendendo disponibili terreni a un costo ridotto, la città mira a sostenere gli sviluppatori nel mantenere l’accessibilità economica degli alloggi nella comunità.

Patricia Burch, CEO di Habitat Wake, ha espresso gratitudine per la partnership a lungo termine della città, sottolineando l'impatto positivo che la collaborazione avrà sull'aumento dell'accesso agli alloggi per tutti nella comunità. Questa iniziativa è in linea con la missione di Habitat for Humanity di fornire case sicure e convenienti a chi ne ha bisogno.