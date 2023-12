Raising Cane's apre la seconda sede nell'area di Pittsburgh e attira folle enormi

I fan accaniti di Raising Cane's si sono messi in fila per ore fuori dal ristorante appena aperto sulla Route 30 a North Versailles, che segna la seconda posizione della famosa catena di bastoncini di pollo nell'area di Pittsburgh. L'eccitazione era palpabile mentre i clienti aspettavano la possibilità di assaporare i rinomati bastoncini di pollo del ristorante.

Per celebrare l'inaugurazione, l'azienda ha organizzato una lotteria in cui i clienti hanno avuto l'opportunità di vincere pasti gratuiti di Cane per un anno. Tra i fortunati vincitori c'era Joseph Russell, un residente del North Side che ha espresso il suo amore per i polli di Raising Cane e la sua aspettativa per il loro arrivo nella zona.

“Serviamo pasti con bastoncini di pollo. Questa è l'unica cosa che c'è nel nostro menu”, ha spiegato Justin Pesicek, leader dell'area dei ristoranti di Raising Cane's. “Facciamo pasti con bastoncini di pollo meglio di chiunque altro. Abbiamo una salsa Raising Cane's esclusiva che prepariamo da zero. È una ricetta segreta che i gestori preparano fresca ogni giorno.”

Questa località del nord di Versailles segna l'ottavo Raising Cane's in Pennsylvania e il 759esimo nell'intero paese. Dopo il successo della prima filiale locale a Oakland all'inizio di quest'anno, la società ha in programma di aprire altre due sedi nel 2024: una a South Fayette e un'altra a Pleasant Hills. La costruzione di questi prossimi ristoranti è già in corso e i clienti entusiasti non vedono l'ora di provare presto i sapori appetitosi di Raising Cane's in queste nuove aree.

Mentre Raising Cane's continua ad espandere la sua presenza a Pittsburgh, è chiaro che la domanda per i suoi deliziosi bastoncini di pollo e salsa esclusiva rimane elevata. L'impegno del marchio nell'offrire un menu semplice ma irresistibile è senza dubbio una formula vincente che spinge i clienti a tornare per averne di più.