Progettazione di scatole SMART per ridurre al minimo le interferenze di rumore nei siti di radiotelescopi

Un team multidisciplinare di esperti ha sviluppato una soluzione innovativa per ridurre al minimo le interferenze causate dal rumore nei siti dei radiotelescopi. I radiotelescopi si basano sulla raccolta di deboli segnali radio provenienti da sorgenti cosmiche lontane e qualsiasi tipo di rumore può disturbare o distorcere questi segnali, ostacolando gli studi astronomici. Pertanto, è fondamentale mantenere un ambiente silenzioso nel sito del telescopio.

Per risolvere questo problema, il team ha progettato “SMART box” avanzate per alimentare il telescopio Square Kilometer Array Low Frequency (SKA-Low) nell’Australia occidentale. Queste scatole SMART sono attrezzate per eliminare il rumore causato da apparecchiature elettroniche come Wi-Fi, telefoni cellulari, macchine telescopiche e altri gadget all'interno e intorno alla struttura radio.

Con 24 prototipi di scatole SMART pronte per l'installazione presso il sito SKA, gli esperti mirano a creare un ambiente privo di rumore favorevole alla conduzione di osservazioni astronomiche accurate. Fornendo un'alimentazione pulita al telescopio, queste scatole SMART bloccano efficacemente qualsiasi potenziale interferenza di rumore che potrebbe ostacolare il rilevamento di deboli segnali radio.

Le scatole SMART sono state progettate meticolosamente per garantire che siano il più silenziose possibile, evitando qualsiasi rumore elettrico o meccanico. Ciò è essenziale per mantenere la sensibilità del radiotelescopio e consentire una raccolta dati precisa.

Il successo di questa iniziativa aprirà la strada a studi astronomici migliorati riducendo al minimo l’impatto delle fonti di rumore esterne nei siti dei radiotelescopi. Combinando competenze provenienti da varie discipline, il team ha dimostrato l'importanza della collaborazione nella ricerca di soluzioni innovative alle sfide scientifiche.

Questo sviluppo evidenzia gli sforzi in corso per ampliare i confini dell’astronomia e migliorare la nostra comprensione dell’universo. Con l'installazione delle SMART box, il telescopio SKA-Low nell'Australia occidentale sarà ben attrezzato per fornire scoperte rivoluzionarie nel campo della radioastronomia.

Definizioni:

– Radiotelescopi: strumenti utilizzati per rilevare e studiare le onde radio emesse dagli oggetti celesti.

– Interferenze di rumore: segnali indesiderati o disturbi che interrompono la ricezione dei segnali radio desiderati.

– SMART Box: sistemi avanzati di alimentazione elettrica progettati per ridurre al minimo le interferenze di rumore nei siti dei radiotelescopi.

