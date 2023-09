Ionizzazione dell'acqua indotta dalle radiazioni collegata agli ioni metallici solvatati: lo studio fa luce sui meccanismi di danno

By

Un recente studio internazionale pubblicato su Nature Chemistry ha scoperto nuove informazioni sui meccanismi alla base dei danni da radiazioni a livello molecolare. La ricerca rivela come si verifica una ionizzazione dell’acqua estesa e localizzata a causa di processi ultraveloci innescati dalla ionizzazione a livello del nucleo degli ioni metallici solvatati.

Il danno da radiazioni, in particolare nei sistemi biologici, è principalmente causato dalla ionizzazione delle molecole d’acqua e dalla successiva formazione di radicali ed elettroni a bassa energia. Teorie precedenti suggerivano che il danno da radiazioni fosse causato prevalentemente da eventi casuali lungo il percorso della radiazione, che ionizzavano direttamente le biomolecole. Tuttavia, questo studio mette in discussione questa visione, dimostrando che l’inizio del danno da radiazioni è strettamente legato agli ioni metallici solvatati nell’acqua.

La ricerca ha studiato il comportamento degli ioni Al3+ nelle soluzioni acquose dopo la ionizzazione a livello del nucleo. È stato scoperto che il rilassamento elettronico in questi sistemi coinvolge due processi sequenziali di decadimento mediati dal trasferimento di elettroni soluto-solvente. Queste fasi di rilassamento determinano la formazione di specie altamente reattive e la ionizzazione dell’acqua, creando “punti caldi” di danni da radiazioni.

Questo studio ha ampie implicazioni, soprattutto nel contesto della radioterapia per il trattamento del cancro. Comprendere i meccanismi del danno da radiazioni è fondamentale per ottimizzare le strategie di trattamento. Inoltre, questa ricerca potrebbe contribuire a progressi nella riparazione delle molecole di DNA e nello sviluppo di misure di radioprotezione più efficienti in vari campi.

Lo studio ha impiegato tecniche sperimentali avanzate, inclusa la spettroscopia di fotoemissione a getto liquido, combinata con calcoli ab initio di alto livello per confermare il verificarsi di questi processi complessi. Rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione del danno da radiazioni a livello molecolare, evidenziando il ruolo degli ioni metallici solvatati nell’avvio di questi processi.

Nel complesso, questo studio fornisce preziose informazioni sui meccanismi della ionizzazione dell’acqua indotta dalle radiazioni e sulla sua relazione con gli ioni metallici solvatati. Amplia la nostra comprensione dei danni da radiazioni e delle sue potenziali applicazioni in vari campi scientifici e medici.

Fonte: Chimica della natura (DOI: 10.1038/s41557-023-01302-1)