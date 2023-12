Nuovo articolo: Rad rivoluziona lo streaming video con l'integrazione Web 3.0

By

Rad, l'innovativa piattaforma di streaming video, ha fatto passi da gigante nel suo ultimo round di finanziamento guidato da Ayre Ventures. Ma la vera rivoluzione arriva sotto forma della sua integrazione con la Blockchain BSV, trasformando il modo in cui gli utenti pubblicano e acquistano contenuti. Ora, Rad offre un'esperienza video on demand (TVOD) transazionale senza soluzione di continuità, insieme a video NFT in edizione aperta o limitata.

Sono finiti i giorni in cui si faceva affidamento sui plugin del browser per accedere ai contenuti di Rad. Con l'incorporazione di BSV Blockchain, gli utenti possono ora godere di un'esperienza di navigazione e acquisto semplificata direttamente attraverso la piattaforma. Eliminando la necessità di plug-in di terze parti, Rad dà potere sia ai creatori che ai consumatori, rendendo più semplice che mai esplorare e monetizzare i loro contenuti.

Ma non è tutto; Rad ha collaborato con HandCash, uno dei principali portafogli mobili e web, per semplificare i pagamenti. Gli utenti possono ora connettere i propri portafogli HandCash a Rad, consentendo transazioni monetarie dirette e sicure. Che si tratti di supportare i tuoi creatori di contenuti preferiti o di acquistare video NFT in edizione limitata, l'integrazione di Rad con HandCash garantisce un processo di pagamento senza problemi.

Questo sviluppo rivoluzionario apre la strada a futuri progressi nel settore dello streaming. Grazie alla capacità di espandersi facilmente ad altre forme di pagamento, Rad è in prima linea nel promuovere l'innovazione nell'era del Web 3.0. Attraverso la partnership con HandCash e l'integrazione della Blockchain BSV, Rad ha rimosso le barriere e reso lo streaming più accessibile che mai.

Mentre il panorama dello streaming continua ad evolversi, Rad continua a impegnarsi a fornire una piattaforma all'avanguardia che metta al primo posto creatori e consumatori. Con la sua visione audace, Rad stabilisce un nuovo standard per lo streaming video, guidando il settore verso il futuro del Web 3.0.

FAQ:

D: Cos'è il video on demand transazionale (TVOD)?

R: TVOD si riferisce a un modello in cui gli utenti possono pagare e accedere ai contenuti video su base individuale, invece di abbonarsi a un servizio che offre accesso illimitato a una libreria di contenuti.

D: Cosa sono i video NFT?

R: I video NFT sono video token non fungibili, ovvero risorse digitali uniche che possono essere acquistate, vendute e possedute. Gli NFT hanno guadagnato popolarità nel mondo dell'arte e degli oggetti da collezione digitali, consentendo ai creatori di tokenizzare il proprio lavoro e offrire edizioni limitate ai fan.

D: Cos'è la Blockchain BSV?

R: BSV Blockchain è un protocollo blockchain che consente agli utenti di archiviare e trasferire in modo sicuro risorse digitali. Fornisce una rete decentralizzata per varie applicazioni, inclusa l'integrazione di Rad per la pubblicazione e l'acquisto di contenuti video.

D: Come funziona HandCash?

R: HandCash è un portafoglio mobile e web che consente agli utenti di connettere i propri portafogli digitali a varie app, giochi e siti Web per facilitare transazioni monetarie sicure e senza interruzioni. Integrandosi con HandCash, Rad consente agli utenti di effettuare pagamenti direttamente all'interno della piattaforma.