Una nuova ricerca mira a rivoluzionare il trattamento del cancro della pelle utilizzando la tecnologia quantistica

I ricercatori del Nano Institute dell’Università di Sydney hanno ottenuto un contratto dall’organizzazione no-profit Wellcome Leap per sviluppare tecnologia quantistica da utilizzare nei settori biologico e sanitario. Il programma multimilionario, chiamato Quantum for Bio (Q4Bio), mira a identificare e dimostrare le applicazioni nel campo della salute umana che trarranno vantaggio dall’emergere dei computer quantistici nei prossimi anni.

Il team dell’Università di Sydney si concentrerà sull’uso della tecnologia quantistica per sviluppare nuove molecole per il trattamento dei tumori della pelle e il miglioramento delle creme solari. I computer convenzionali attualmente hanno difficoltà a prevedere con precisione la dinamica chimica quantistica nelle molecole, il che rappresenta un collo di bottiglia significativo nello sviluppo di farmaci. Sperimentando nuove soluzioni quantistiche e sviluppando algoritmi per simulazioni quantistiche accurate, il team spera di migliorare notevolmente la modellazione delle reazioni chimiche fotoattive.

Queste reazioni avvengono a velocità così elevate che non possono essere osservate in tempo reale, rendendo difficile comprenderne e studiarne i meccanismi. Utilizzando simulazioni quantistiche analogiche, gli scienziati possono rallentare questi processi di un fattore 100 miliardi di volte per osservarli e analizzarli con precisione. Il team ha recentemente pubblicato una ricerca che dimostra questo notevole rallentamento in una simulazione quantistica.

Il team multidisciplinare, guidato dal dottor Tingrei Tan, dal professore associato Ivan Kassal e dal professor Pablo Fernandez Peñas, mira a riunire competenze nella tecnologia quantistica, nella chimica e nella ricerca medica per affrontare queste sfide complesse. La loro ricerca potrebbe portare a un approccio completamente nuovo alla comprensione e al trattamento delle malattie, nonché alla progettazione di molecole innovative per applicazioni mediche.

La tecnologia quantistica è ancora agli inizi, ma promette di rivoluzionare vari campi, tra cui la progettazione di farmaci, la scienza dei materiali e la crittografia. L'Università di Sydney, con le sue capacità di ricerca complete e di livello mondiale, è un'istituzione ideale per condurre questa ricerca.

FAQ:

D: Cos'è Quantum for Bio (Q4Bio)?

R: Q4Bio è un programma volto a identificare, sviluppare e dimostrare le applicazioni della tecnologia quantistica nella salute umana.

D: Qual è l'obiettivo principale della ricerca dell'Università di Sydney su Q4Bio?

R: Il gruppo di ricerca è concentrato sull’utilizzo della tecnologia quantistica per sviluppare nuove molecole per il trattamento dei tumori della pelle e il miglioramento dei filtri solari.

D: Perché la tecnologia quantistica è importante nello sviluppo di farmaci?

R: La tecnologia quantistica può prevedere con precisione la dinamica chimica quantistica nelle molecole, che è una componente fondamentale nello sviluppo di farmaci con cui i computer convenzionali hanno difficoltà.

D: Cosa sono le simulazioni quantistiche analogiche?

R: Le simulazioni quantistiche analogiche consentono agli scienziati di rallentare i processi di un fattore di 100 miliardi di volte per osservare e studiare reazioni che avvengono troppo rapidamente per essere osservate in tempo reale.

D: Che impatto potrebbe avere questa ricerca sul campo della medicina?

R: La ricerca potrebbe portare a nuovi approcci nella comprensione e nel trattamento delle malattie, nonché alla progettazione di molecole innovative per applicazioni mediche.

D: Perché l'Università di Sydney è adatta per questa ricerca?

R: L'Università di Sydney ha uno dei programmi di tecnologia quantistica più ampi e approfonditi a livello globale, con esperti di livello mondiale in teoria quantistica, sviluppo hardware e software.