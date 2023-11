I nuovi processori Snapdragon di Qualcomm abbracciano innovazione e sfide

By

Qualcomm ha presentato i suoi ultimi processori mobili, Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 7 Gen 3, portando avanti entusiasmanti progressi insieme ad aree in cui sono necessari ulteriori miglioramenti. Lo Xiaomi 14 Pro di Xiaomi presenta lo Snapdragon 8 Gen 3, che offre notevoli miglioramenti delle prestazioni ma un consumo energetico più elevato. D'altra parte, il chipset Snapdragon 7 Gen 3 mostra solo modesti miglioramenti in termini di prestazioni rispetto ai suoi predecessori.

Il SoC Snapdragon 8 Gen 3 si distingue per una configurazione sofisticata che include un core principale, cinque core di prestazioni e due core di efficienza. Mentre il consumo energetico per watt è aumentato del 28% rispetto al precedente modello Snapdragon 8 Gen 2 Plus, l'efficienza è diminuita dell'11%. Tuttavia, Qualcomm è ottimista riguardo ai miglioramenti futuri, poiché attende con ansia la sua piattaforma Snapdragon X Elite con chip di livello laptop e gli innovativi core Oryon.

Al contrario, il chipset Snapdragon 7 Gen 3 offre miglioramenti nell’efficienza delle prestazioni dell’intelligenza artificiale, promettendo esperienze di gioco mobile migliorate attraverso migliori capacità di intelligenza artificiale e un utilizzo efficiente dell’energia durante le attività. Il pacchetto vanta anche funzionalità della fotocamera superiori e funzionalità di connettività all'avanguardia, inclusi aggiornamenti Wi-Fi e Bluetooth avanzati. Si prevede che marchi come HONOR e vivo rilasceranno dispositivi alimentati da questo processore entro la fine del mese.

Sebbene lo Snapdragon 7 Gen 3 mostri lievi miglioramenti rispetto al vecchio Snapdragon 7 Gen 1 su Geekbench, c'è spazio per ottimizzare il software per aumentare ulteriormente le prestazioni. Ad esempio, l'Honor 100, equipaggiato con il nuovo chipset, ha ottenuto un punteggio single-core di 1,139 e un punteggio multi-core di 3,375. Questi punteggi sono solo leggermente migliori di quelli del suo predecessore, l'Honor 90, che ha ottenuto 1,119 nel test single-core e 3,261 nel test multi-core.

Guardando al futuro, Qualcomm rimane ottimista riguardo ai suoi chipset di prossima generazione, in particolare con il potenziale dei core Oryon della piattaforma Snapdragon X Elite, che potrebbero stabilire nuovi parametri di riferimento per prestazioni ed efficienza nei dispositivi futuri. Con l'evolversi della tecnologia, Qualcomm continua a superare i limiti, ponendo le basi per l'innovazione nel settore dell'elaborazione mobile.

FAQ

1. Quali sono le caratteristiche principali dei processori Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 7 Gen 3?

Il processore Snapdragon 8 Gen 3 vanta una configurazione di un core principale, cinque core di prestazioni e due core di efficienza. Il processore Snapdragon 7 Gen 3 si concentra sull'efficienza delle prestazioni dell'intelligenza artificiale, promettendo esperienze di gioco migliorate e funzionalità di connettività avanzate.

2. Ci sono preoccupazioni riguardo al processore Snapdragon 8 Gen 3?

Sebbene il processore Snapdragon 8 Gen 3 offra significativi miglioramenti delle prestazioni, si nota un notevole aumento del consumo energetico rispetto al suo predecessore, il modello Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Tuttavia, Qualcomm sta lavorando attivamente su futuri miglioramenti con la sua piattaforma Snapdragon X Elite.

3. Come si confronta il chipset Snapdragon 7 Gen 3 con i suoi predecessori?

Il chipset Snapdragon 7 Gen 3 mostra solo lievi miglioramenti rispetto al vecchio chipset Snapdragon 7 Gen 1 in termini di prestazioni. L'ottimizzazione del software può essere un fattore chiave per migliorare ulteriormente le sue capacità.

4. Quali marchi dovrebbero rilasciare dispositivi basati sul chipset Snapdragon 7 Gen 3?

Si prevede che marchi come HONOR e vivo lanceranno dispositivi con il chipset Snapdragon 7 Gen 3 entro la fine del mese, offrendo funzionalità AI migliorate, esperienze di gioco migliorate e funzionalità di connettività avanzate.