Nuovi multiplex aperti da PVR INOX a Mumbai e Bhubaneswar

PVR Inox, una delle principali catene di multiplex dell'India, ha recentemente aperto due nuovi multiplex a Mumbai e Bhubaneswar. Il prezzo delle azioni della società ha registrato un aumento dell'1% nelle prime operazioni successive all'annuncio.

Il nuovo multiplex del Jio World Center di Mumbai vanta tecnologie all'avanguardia, tra cui un sistema di proiezione laser 4K, audio Dolby Atmos Surround e schermi 3D di nuova generazione. Nel frattempo, il multiplex dell’Utkal Kanika Galleria Mall a Bhubaneswar presenta soluzioni teatrali all’avanguardia, tra cui proiezione laser 4K, audio immersivo Dolby 7.1 e schermi 3D di nuova generazione.

Con queste nuove aggiunte, PVR Inox ha ampliato la propria presenza nell'India occidentale, gestendo ora 345 schermi in 76 proprietà, così come nell'India orientale con 138 schermi in 36 proprietà.

Quest'ultimo lancio ha inoltre consolidato la posizione di PVR Inox come la più grande rete multiplex in India e Sri Lanka, con un totale di 1,711 schermi in 359 strutture in 114 città.

Il multiplex Maison INOX di recente apertura presso il Jio World Center offre un'esperienza coinvolgente di visione di film per un massimo di 790 spettatori, inclusi 2 schermi Insignia, 1 schermo IMAX e 3 schermi normali. D'altra parte, il multiplex a 4 schermi di Bhubaneswar, con una capienza di 682 posti a sedere, è il primo in città a disporre di tutti gli schermi laser 4K.

"Siamo orgogliosi di aprire 10 schermi in due diverse regioni del nostro paese con il loro pubblico unico", ha affermato Ajay Bijli, amministratore delegato di PVR INOX Limited. “PVR Inox si impegna a sviluppare i cinema come spazi sociali e destinazioni ideali per l’intrattenimento fuori casa per soddisfare le crescenti aspirazioni dei consumatori con le loro preferenze uniche di andare al cinema”.

PVR INOX continua ad espandere la sua portata e a fornire un'esperienza di visione di film eccezionale al pubblico di tutta l'India e dello Sri Lanka.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quanti schermi gestisce attualmente PVR INOX?

PVR INOX attualmente gestisce la più grande rete multiplex in India e Sri Lanka, con 1,711 schermi in 359 proprietà in 114 città.

2. Dove si trovano i nuovi multiplex?

I nuovi multiplex aperti da PVR INOX si trovano nel Jio World Centre, Mumbai, e nel Utkal Kanika Galleria Mall, Bhubaneswar.

3. Quale tecnologia viene utilizzata nei nuovi multiplex?

Il multiplex del Jio World Center di Mumbai è dotato di un sistema di proiezione laser 4K, audio Dolby Atmos Surround e schermi 3D di nuova generazione. Il multiplex presso il centro commerciale Utkal Kanika Galleria a Bhubaneswar è dotato di proiezione laser 4K, audio immersivo Dolby 7.1 e schermi 3D di nuova generazione.

4. Qual è la capienza dei nuovi multiplex?

Il multiplex Maison INOX presso il Jio World Center può ospitare fino a 790 spettatori, inclusi 2 schermi Insignia, 1 schermo IMAX e 3 schermi normali. Il multiplex dell'Utkal Kanika Galleria Mall a Bhubaneswar ha una capienza di 682 posti a sedere.

5. In che modo PVR INOX intende migliorare l'esperienza cinematografica?

PVR INOX mira a sviluppare i cinema come spazi sociali e destinazioni ideali per l'intrattenimento fuori casa, fornendo un'esperienza di visione di film coinvolgente ed esperienziale che soddisfi le preferenze in evoluzione degli spettatori.