Il Senato dell'Ohio discute una nuova proposta di legge sulla marijuana ricreativa

Un rappresentante di un dispensario di marijuana medica nel quartiere Westwood di Cincinnati è stato il primo a parlare martedì in un'udienza della commissione del Senato dell'Ohio. Pur riconoscendo che non tutti sostengono la legalizzazione della marijuana, il rappresentante Getlin ha sottolineato l'importanza di ottenere una corretta attuazione della legge pro-pot per ridurre al minimo i potenziali risultati negativi.

Getlin ha esortato i legislatori a consentire agli adulti di acquistare marijuana da dispensari autorizzati, sottolineando la necessità di eliminare il mercato illecito fornendo agli abitanti dell'Ohio un facile accesso a prodotti legali a prezzi competitivi. Tuttavia, l'attuale proposta del Senato in discussione a Columbus differisce significativamente dalla raccomandazione di Getlin.

La misura proposta al Senato mira a modificare la seconda questione, approvata dagli elettori il giorno delle elezioni. Le modifiche proposte includono l’aumento dell’imposta sulle vendite di cannabis dal 10% al 15%, lo spostamento dei finanziamenti dalle città allo stato, la riduzione della potenza dei prodotti a base di cannabis, la limitazione della quantità di marijuana che gli adulti possono possedere, l’eliminazione delle disposizioni per la coltivazione domestica, il divieto pubblico fumare marijuana e limitare il numero di dispensari in tutto lo stato.

I critici della seconda questione sostengono che la proposta di legge del Senato non è sufficientemente ampia per affrontare i problemi di salute e sicurezza pubblica. Affermano che i limiti di THC proposti sono ancora troppo alti e che l’uso regolare di THC ad alta concentrazione può portare a dipendenza e gravi danni mentali e fisici.

Durante l'audizione della commissione, diverse parti interessate hanno avuto l'opportunità di esprimere le loro opinioni, inclusi sostenitori e oppositori della legalizzazione della marijuana. Inoltre, i genitori, incluso uno che ha perso il figlio in un incidente di guida in stato di ebbrezza da marijuana, hanno esortato i legislatori a dare priorità alle misure per ridurre i casi di incidenti legati alla marijuana.

Il Senato dell'Ohio continua a deliberare sulle modifiche proposte alla seconda edizione mentre si avvicina la data di inizio del programma sulla marijuana ricreativa. L’esito di queste discussioni modellerà notevolmente il panorama della legalizzazione della marijuana nello stato.