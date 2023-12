Il dibattito sulla legalizzazione della marijuana si intensifica in Ohio

Il proprietario di un dispensario di marijuana medica del quartiere Westwood di Cincinnati si è rivolto alla commissione del Senato dell'Ohio, sottolineando la mancanza di consenso sulla questione della legalizzazione della marijuana. Sebbene la legge pro-erba, nota come Seconda Edizione, sia stata approvata dagli elettori il giorno delle elezioni e sia destinata ad entrare in vigore a breve, sono state sollevate preoccupazioni riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza e all’impatto sui bambini. Il proprietario del dispensario ha sottolineato l'importanza di ridurre al minimo gli esiti negativi associati alla legalizzazione eliminando il mercato illegale attraverso un facile accesso ai prodotti legali a prezzi competitivi.

Tuttavia, una proposta del Senato attualmente in discussione a Columbus presenta notevoli deviazioni dalla legge approvata. La proposta prevede l’aumento dell’imposta sulle vendite di cannabis, lo spostamento dei finanziamenti dalle città allo stato, la riduzione della potenza dei prodotti a base di marijuana, la limitazione della quantità di erba che un adulto può possedere, l’eliminazione delle disposizioni per la coltivazione domestica, il divieto di fumo in pubblico e l’imposizione di un limite alla vendita di cannabis. il numero di dispensari consentiti in tutto lo stato. I critici sostengono che la proposta di legge non è sufficientemente ampia per affrontare i problemi di salute e sicurezza pubblica, in particolare per quanto riguarda le elevate concentrazioni di THC, che hanno dimostrato di causare dipendenza e gravi danni mentali e fisici.

Durante la sessione della Commissione del Governo Generale del Senato, un'ampia gamma di individui ha fatto sentire la propria voce. Accanto ai critici e ai sostenitori della legalizzazione della marijuana, i genitori, incluso uno che ha tragicamente perso la figlia a causa di un guidatore con problemi di marijuana, hanno espresso le loro preoccupazioni. La madre in lutto ha esortato i legislatori a dare priorità agli sforzi per ridurre i casi di guida in stato di alterazione della marijuana.

Mentre il dibattito sulla legalizzazione della marijuana si intensifica in Ohio, i legislatori si trovano ad affrontare la sfida di trovare un equilibrio tra affrontare le preoccupazioni di salute pubblica e soddisfare le richieste di coloro che sono a favore della legalizzazione della marijuana per uso ricreativo. Le decisioni prese avranno implicazioni significative per lo Stato mentre affronta le complessità della regolamentazione e della gestione dell’accesso ai prodotti a base di marijuana.