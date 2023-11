Presentazione degli ultimi smartwatch pTron: la perfetta sintesi di stile e funzionalità

pTron, un rinomato marchio tecnologico, ha recentemente presentato due smartwatch all'avanguardia per soddisfare il mercato indiano esperto di tecnologia. Questi dispositivi all'avanguardia, vale a dire Reflect MaxPro e Reflect Flash, vantano una miriade di caratteristiche eccezionali che sicuramente affascineranno i consumatori. Diamo uno sguardo più da vicino a ciò che questi straordinari smartwatch hanno da offrire.

Lo smartwatch Reflect MaxPro è dotato di uno straordinario display HD da 2.01 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, immergendo gli utenti in immagini vivaci. Nel frattempo, Reflect Flash vanta un display leggermente più piccolo da 1.32 pollici, offrendo un'esperienza visiva compatta ma elegante. Entrambi i dispositivi incorporano vetro curvo 2.5D per un aspetto elegante e senza soluzione di continuità, insieme a una luminosità massima di 600 nit che garantisce una leggibilità senza sforzo anche in pieno sole.

pTron comprende l'importanza di uno stile di vita sano, motivo per cui gli smartwatch Reflect MaxPro e Reflect Flash danno priorità al monitoraggio del fitness. Con 8 modalità sportive attive e una suite per la salute integrata, gli utenti possono monitorare facilmente la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, i livelli di SpO2, l'andamento del sonno, il conteggio dei passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Rimani motivato e raggiungi i tuoi obiettivi di salute con queste preziose funzionalità.

Durata impareggiabile

Dotati di un grado di protezione IP68, entrambi gli smartwatch sono costruiti per resistere ai rigori di uno stile di vita attivo. Offrono un'eccezionale resistenza all'acqua in ambienti d'acqua dolce fino a una profondità di 1.5 metri per una durata di 30 minuti. Che tu stia sguazzando in piscina o sorpreso da una pioggia inaspettata, stai certo che il tuo smartwatch rimarrà illeso e pronto all'azione.