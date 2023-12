Risparmia alla grande sui prodotti Samsung per le festività natalizie

Ricevi i tuoi ordini entro oggi per la consegna garantita prima di Natale

Se stai ancora cercando il regalo perfetto per le feste, Samsung è ciò che fa per te. Con i loro eccezionali saldi invernali di una settimana, puoi risparmiare molto e trovare i regali perfetti per i tuoi cari. Ma assicurati di agire in fretta: oggi è l'ultimo giorno per effettuare gli ordini per garantire la consegna prima di Natale!

Samsung sta facendo tutto il possibile durante le festività natalizie per garantire che i propri clienti ricevano i regali in tempo. Gli ordini effettuati nel negozio online entro le 11:59 ET di oggi verranno consegnati entro il 24 dicembre. Non rischiare delusioni aspettando troppo a lungo: ricevi i tuoi ordini adesso!

Non solo eviterai potenziali incidenti di spedizione, ma risparmierai anche una notevole quantità di denaro. I saldi invernali di Samsung includono sconti su un'ampia gamma di prodotti, dagli smartphone ai tablet, dispositivi indossabili e laptop. Ecco solo alcune delle offerte da non perdere:

– Risparmia fino a $ 1,000 sul Galaxy Z Fold 5, con prezzi a partire da $ 799.

– Ottieni Galaxy Z Flip 5 con uno sconto fino al 64%, riducendo il costo a soli $ 399.

– Paga a partire da $ 399 per il Galaxy S23 Ultra.

– Il Galaxy S23 FE parte da $ 469 con uno sconto immediato di $ 130 e maggiori valori di permuta.

E non si tratta solo di smartphone: puoi trovare ottimi affari anche su tablet, dispositivi indossabili e laptop. Dalla serie Galaxy Tab S9 al Galaxy Watch 6 e Galaxy Book 3, ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere a prezzi scontati.

Quindi non aspettare oltre! Approfitta dei saldi invernali Samsung e assicurati che i tuoi regali natalizi arrivino in tempo. Con questi risparmi, puoi rendere felici tutti quelli della tua lista senza spendere una fortuna. Effettua i tuoi ordini oggi e goditi le festività natalizie senza stress.