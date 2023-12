La scadenza si avvicina: ordina oggi per la consegna garantita di Natale

Riepilogo: Samsung invita i clienti a effettuare gli ordini online entro oggi, 15 dicembre, per garantire che i regali vengano consegnati prima di Natale. Oltre tale termine non vi è alcuna garanzia che gli ordini arrivino in tempo. Inoltre, Samsung offre sconti significativi su una varietà di prodotti, rendendolo il momento ideale per acquistare i regali di Natale perfetti.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, assicurati che i tuoi regali Samsung arrivino in tempo effettuando gli ordini oggi stesso. Samsung ha garantito la consegna prima di Natale per tutti gli ordini effettuati sul proprio negozio online entro le 11:59 ET di stasera. Evita la delusione di arrivare in ritardo e approfitta di questa opportunità per assicurarti i tuoi regali in tempo per le celebrazioni festive.

Inoltre, i saldi invernali di Samsung sono ora in pieno svolgimento, offrendo ai clienti risparmi sostanziali su una gamma di prodotti. Che tu sia alla ricerca di un nuovo smartphone, tablet, dispositivo indossabile o laptop, Samsung è al tuo fianco. Ecco solo alcune delle incredibili offerte disponibili:

Smartphone:

– Galaxy Z Fold 5: ottieni fino a $ 1,000 di sconto con prezzi a partire da $ 799.

– Galaxy Z Flip 5: goditi uno sconto fino al 64%, portando il costo vivo a soli $ 399.

– Galaxy S23 Ultra: paga a partire da $ 399 quando acquisti il ​​Galaxy S23 Ultra.

– Galaxy S23 FE: con uno sconto immediato di $ 130 e valori di permuta migliorati, puoi possedere Galaxy S23 FE a partire da soli $ 469.

Compresse:

– Serie Galaxy Tab S9: ricevi un aggiornamento gratuito dello spazio di archiviazione e risparmia fino all'81% sul prezzo intero del Galaxy Tab S9 Ultra, S9+ o S9.

– Galaxy Tab S9 FE: approfitta di uno sconto immediato di $ 50 su Galaxy Tab S9 FE e FE+.

– Serie Galaxy Tab S8: risparmia fino a $ 400 acquistando Galaxy Tab S8 Ultra, S8+ o S8.

Indossabili:

– Galaxy Watch 6: goditi uno sconto di $ 80 su Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic.

– Galaxy Buds 2 Pro: risparmia $ 60 sugli auricolari wireless top di gamma Samsung.

– Galaxy Buds FE: approfitta di un impressionante sconto di $ 20 sugli auricolari economici Samsung.

Computer portatili:

– Galaxy Book 3: acquista Galaxy Book 3 a partire da $ 800 con uno sconto fino a $ 250.

– Galaxy Book 3 Ultra: risparmia fino a $ 600 sul Galaxy Book 3 Ultra, con prezzi a partire da $ 1,800.

– Galaxy Book 3 360: acquista il Galaxy Book 3 360 per soli $ 700 dopo uno sconto di $ 600.

Non perdere queste incredibili offerte e l'opportunità di ricevere i tuoi regali Samsung prima di Natale. Effettua il tuo ordine oggi e rendi le festività natalizie dei tuoi cari ancora più speciali!