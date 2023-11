Metti alla prova il tuo ritmo: i possessori di PlayStation 5 possono ottenere musica Apple gratuita

Un appello a tutti i possessori di PlayStation 5! Se sei un amante della musica e desideri migliorare la tua esperienza di gioco, abbiamo alcune notizie interessanti per te. Per un periodo limitato, gli utenti PlayStation 5 possono ora usufruire fino a sei mesi di Apple Music gratuitamente tramite le proprie console.

Che tu sia un nuovo abbonato o uno di ritorno, questa offerta esclusiva ti farà ronzare le orecchie. I nuovi utenti di Apple Music possono godersi l'ampia libreria e la diversificata raccolta di brani per sei gloriosi mesi senza alcun costo. Nel frattempo, gli abbonati che ritornano possono ancora crogiolarsi nella bontà melodica con cinque mesi di house.

Per richiedere questo fantastico accordo, è semplice come accedere all'app Apple Music sulla tua fidata PS5. Vai alla barra di ricerca o individualo nella sezione "Tutte le app" nella scheda Media. Una volta trovato, tutto ciò che devi fare è accedere al tuo account ID Apple e voilà! Che il viaggio melodioso abbia inizio.

Con Apple Music normalmente al prezzo di $ 10.99 al mese in Canada, questa offerta ti fa risparmiare un totale di $ 54.95 o $ 65.94, a seconda dello stato dell'abbonamento. Si tratta di una buona dose di cambiamento che puoi investire nei biglietti per partite o concerti che stavi adocchiando.

In particolare, questa non è la prima volta che Apple e PlayStation uniscono le forze per inondare i propri utenti di omaggi. All’inizio dell’anno, Apple ha offerto sei mesi di Apple TV+ agli utenti PlayStation, dimostrando che questo dinamico duo sa come trattare la sua fedele base di fan. Inoltre, l’app Apple TV è stata una delle prime app multimediali ad abbellire la PS5, consolidando ulteriormente il legame tra questi centri tecnologici.

Quindi, prendi la tua attrezzatura da gioco, accendi la tua PS5 e preparati a scatenarti con Apple Music: la miscela armoniosa perfetta per l'avventura di gioco e musicale definitiva!

Domande frequenti

1. Posso accedere a questa offerta Apple Music su qualsiasi console PlayStation?

No, questa offerta è disponibile esclusivamente per i possessori di PlayStation 5. Sfortunatamente, gli utenti con modelli PlayStation precedenti non sono idonei.

2. Posso comunque utilizzare l'offerta se sono già abbonato a Apple Music?

Sì, anche gli abbonati Apple Music ricorrenti possono usufruire di questa offerta. L’accordo garantisce loro cinque mesi di accesso gratuito ad Apple Music.

3. Cosa succede se non ho un ID Apple?

Avrai bisogno di un ID Apple per usufruire di questa offerta. Se non ne hai già uno, puoi creare facilmente un account sul sito web di Apple o tramite l'app Apple Music.

4. Cosa succede al termine del periodo di prova gratuita?

Al termine della prova gratuita, il tuo accesso ad Apple Music verrà automaticamente convertito in un abbonamento a pagamento. Assicurati di annullare prima della fine del periodo di prova se non desideri continuare a utilizzare il servizio.

5. Posso scaricare brani da Apple Music sulla mia PS5?

No, la possibilità di scaricare brani non è supportata su PlayStation 5. Tuttavia, puoi riprodurre musica in streaming direttamente tramite l'app Apple Music sulla tua console.