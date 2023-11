Sony svela l'entusiasmante lineup per PlayStation Plus a novembre

Sony ha appena annunciato la sua gamma di giochi per PlayStation Plus Premium ed Extra Game Catalog per il mese di novembre. Con un mix di nuove uscite e titoli classici, gli abbonati avranno una sorpresa. Il pezzo forte della line-up è l'acclamato gioco di ruolo Dragon's Dogma: Dark Arisen, che arriverà sul servizio il 21 novembre.

Sviluppato da Capcom, Dragon's Dogma è stato originariamente pubblicato nel 2012 per PS3 e Xbox 360. Successivamente ha ricevuto un'edizione migliorata, Dark Arisen, per PS4 e Xbox One nel 2017. Il gioco presenta una trama avvincente in cui i giocatori affrontano ruolo dell'Arisen, un potente eroe che intraprende una missione per sconfiggere un drago e prevenire l'apocalisse che predice. Con la sua trama accattivante, le meccaniche di combattimento avvincenti e l'innovativo sistema di accompagnamento dei pedoni, Dragon's Dogma si è guadagnato una base di fan devota nel corso degli anni.

Oltre a Dragon's Dogma: Dark Arisen, la line-up di novembre include una vasta gamma di titoli. Dal porting di Teardown per PS5, disponibile fin dal primo giorno, ai classici come Grandia e PaRappa the Rapper 2, ce n'è per tutti i gusti. Gli appassionati di giochi di ruolo si divertiranno particolarmente con Eiyuden Chronicle: Rising e Nobunaga's Ambition: Taishi anche nella lista.

Sebbene l'arrivo di questi nuovi giochi sia una notizia entusiasmante, vale la pena notare che alcuni titoli lasceranno il catalogo dei giochi PlayStation Plus il 21 novembre. I fan avranno fino ad allora per divertirsi con giochi come Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition e Il mio tempo a Portia.

Gli abbonati a PlayStation Plus possono aspettarsi un mese di novembre ricco di azione, con un'impressionante selezione di giochi con cui divertirsi. Che tu sia un fan dei giochi di ruolo o preferisca altri generi, c'è molto per farti divertire. Assicurati di segnare sul tuo calendario il 21 novembre, quando questi nuovi entusiasmanti titoli saranno disponibili.

Domande frequenti

1. Quando verranno aggiunti i nuovi giochi al catalogo dei giochi Premium ed Extra di PlayStation Plus?

L'aggiunta dei nuovi giochi è prevista per il 21 novembre.

2. Vale la pena giocare a Dragon's Dogma: Dark Arisen?

Assolutamente! Dragon's Dogma: Dark Arisen è considerato un gioco di ruolo classico di culto sottovalutato con una trama intrigante, meccaniche di combattimento divertenti e un sistema di accompagnamento unico. Vale sicuramente la pena dare un'occhiata.

3. Quali giochi lasceranno il catalogo dei giochi PlayStation Plus a novembre?

I giochi che lasceranno il catalogo il 21 novembre includono Ace of Seafood, Dandara: Trials of Fear Edition e My Time at Portia, tra gli altri.