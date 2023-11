Catalogo degli aggiornamenti di PS Plus con nuovi giochi per PS5 e versioni di prova per gli abbonati Premium

Con una mossa sorprendente, diversi giochi sono entrati silenziosamente nei pacchetti di abbonamento PS Plus Extra e Premium. Da un lato abbiamo un piccolo gioco pubblicato da Ubisoft che ora offre una versione per PS5 e, dall'altro, una serie di titoli disponibili per il gioco gratuito tramite versioni di prova. Ce n'è per tutti i gusti, incluso un importante gioco di ruolo di Square Enix e un gioco picchiaduro che ha fatto scalpore al momento del rilascio. Diamo uno sguardo più da vicino.

Nuovo gioco Ubisoft per PS Plus Extra

Innanzitutto, Ubisoft ha rilasciato una nuova versione di uno dei suoi giochi più piccoli senza alcun annuncio preliminare. L'editore ha aggiunto un'edizione PS5 del suo gioco UNO. Sì, avete letto bene. E non essere troppo veloce nel liquidarlo, dato che il gioco è piuttosto popolare. Non è un caso che sia stata rilasciata una nuova versione. Questa edizione di UNO per PS5 fa ora parte del catalogo Ubisoft+ ed è persino offerta come “crossbuy” con il gioco UNO originale per PS4. Di conseguenza, il gioco è entrato a far parte anche della raccolta disponibile tramite PS Plus Extra. Questa edizione per PS5 apporta varie ottimizzazioni grafiche e audio per allinearsi agli standard attuali.

Giusto per rinfrescarti la memoria, UNO è un gioco di carte per famiglie in cui l'obiettivo è sbarazzarti di tutte le carte che hai in mano prima dei tuoi avversari. È un gioco divertente ed emozionante con colpi di scena inaspettati. Ubisoft offre da anni adattamenti di questo famoso gioco e ogni volta riesce a creare un piccolo successo.

Tante nuove demo in PS Plus Premium

Inoltre, gli abbonati a PS Plus Premium hanno motivo di rallegrarsi con l'arrivo di una nuova ondata di demo. Il menu include giochi di ruolo d'azione con Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, sparatutto semplici come Evil West e diverse simulazioni di corse come TT Isle of Man e MotoGP 23. Tra le demo degno di nota è Sifu, un picchiaduro impegnativo che ha suscitato scalpore alla sua uscita, grazie alle sue coreografie eleganti e alla direzione artistica unica. Infine, vale la pena ricordare che anche Wizard with a Gun, uno degli ultimi giochi di Devolver, fa parte di questa formazione.

Nuove versioni di prova in PS Plus Premium

AFL23

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

CyberTD

Evil West

Match point

MotoGP 23

Avventure di RollerCoaster Tycoon Deluxe

Sifu

Tri6: Infinito

TT Isola di Man: Ride on the Edge 3

Wizard with a Gun

Ogni versione di prova offre una o più ore di gioco. Come al solito, potrete trovare questi nuovi giochi direttamente nella scheda demo o tramite la pagina store di ciascun titolo, e tutti i vostri progressi verranno salvati nel caso in cui decideste di effettuare un acquisto permanente. Ora è il momento perfetto per soddisfare la tua curiosità e provare questi entusiasmanti titoli!

FAQ

Posso giocare alla versione PS5 di UNO se possiedo la versione originale per PS4?

Sì, l'edizione PS5 di UNO è disponibile come crossbuy. Pertanto, se possiedi il gioco UNO originale su PS4, potrai accedere anche alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.

Per quanto tempo posso giocare alle versioni di prova di PS Plus Premium?

Ciascuna versione di prova offre un numero specifico di ore di gioco. La durata può variare per ogni gioco, quindi è meglio controllare i dettagli nella descrizione del gioco o tramite la pagina dello store.

I miei progressi verranno salvati se decido di acquistare un gioco dopo aver giocato alla versione di prova?

Sì, tutti i progressi effettuati durante la versione di prova verranno salvati e mantenuti se scegli di acquistare il gioco in modo permanente.