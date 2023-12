Unity Man accusato di aver falsificato assegni per il matrimonio della figliastra

Trama: Un uomo dell'Unity è attualmente sotto processo per aver presumibilmente utilizzato un computer di casa per falsificare assegni e pagare i venditori assunti per il matrimonio della sua figliastra nel 2020. Joseph Malago si trova ad affrontare molteplici capi d'accusa di falsificazione, furto, assegni errati e possesso illegale di armi. L'accusa sostiene che Malago ha utilizzato assegni fasulli in un negozio di alimentari locale e ha redatto assegni falsi per un totale di oltre $ 20,000 ai venditori di matrimoni. Successivamente gli assegni sono stati respinti, lasciando i venditori non pagati. Inoltre, la polizia ha trovato 11 armi a casa di Malago, che non gli era stato permesso di possedere a causa di precedenti penali. L'avvocato difensore sostiene che non ci sono prove sufficienti per dimostrare la proprietà o il possesso delle armi da parte di Malago.

Titolo: Unity Man accusato di falsificazione di assegni in una truffa matrimoniale

In uno straordinario caso accaduto nella contea di Westmoreland, un uomo dell'Unity si ritrova sotto processo con l'accusa di aver utilizzato assegni contraffatti per truffare i venditori assunti per il matrimonio della figliastra. Il processo è iniziato questa settimana, con Joseph Malago che deve affrontare una miriade di accuse tra cui falsificazione, furto e possesso illegale di armi.

L'assistente procuratore distrettuale, Cassidy Hatten, ha implorato i giurati di "accettare il caos" mentre presentava i quattro casi contro Malago. Hatten ha sottolineato l’importanza dei testimoni oculari e del lavoro diligente della polizia, senza il quale questo piano fraudolento sarebbe potuto passare inosservato.

La presunta truffa è iniziata all'inizio di settembre 2020, quando Malago avrebbe utilizzato assegni contraffatti in un negozio di alimentari locale. I pubblici ministeri sostengono che Malago ha falsificato con successo questi assegni utilizzando le informazioni sull'account rubate da un vicino concessionario di automobili. Con il passare del mese, ha continuato a utilizzare questa tattica ingannevole, facendo sì che i venditori di matrimoni rimanessero non pagati per i loro servizi al matrimonio della sua figliastra il 24 settembre 2020, tenutosi a Hempfield Park.

Secondo Hatten, Malago ha emesso numerosi assegni fraudolenti, per un importo di oltre $ 20,000, a nome di un conto aziendale fittizio. Sfortunatamente per i venditori, questi assegni sono stati respinti, lasciandoli in difficoltà finanziarie. Con un ulteriore atto di raggiro, verso la fine di settembre Malago ha incassato un altro assegno falso presso una cooperativa di credito locale.

Le autorità hanno scoperto le prove di cui avevano bisogno durante una perquisizione nella residenza di Malago, scoprendo diversi computer che si ritiene siano stati utilizzati nella creazione degli assegni contraffatti. Inoltre, hanno trovato 11 armi, di cui a Malago era stato vietato il possesso a causa di precedenti condanne penali.

L'avvocato difensore Mark Adams ha contestato strenuamente le accuse, affermando che all'accusa mancavano prove sostanziali per dimostrare la proprietà, il possesso o la vendita delle armi confiscate da parte di Malago. Adams ha anche sollevato la possibilità che la moglie di Malago possa essere stata coinvolta nella compilazione e nella distribuzione degli assegni ai venditori.

Si prevede che il processo, presieduto dal giudice Tim Krieger, durerà tutta la settimana. Mentre il procedimento prosegue, sia la difesa che l'accusa attendono il verdetto che determinerà il destino di Malago.