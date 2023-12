Servizio Amtrak ampliato in arrivo in Ohio: collegamento con Cleveland, Columbus, Dayton e Cincinnati

In un significativo sviluppo per le infrastrutture di trasporto dell'Ohio, il governo federale ha assegnato finanziamenti per lo studio di un servizio Amtrak ampliato che collegherà Cleveland, Columbus, Dayton e Cincinnati. Questa iniziativa, nota come percorso 3C+D, è una delle quattro in Ohio che riceveranno finanziamenti federali per la pianificazione e lo sviluppo dell'espansione del trasporto ferroviario passeggeri negli Stati Uniti.

La Federal Railroad Administration ha inoltre selezionato il nuovo e ampliato servizio tra Cleveland, Toledo e Detroit per il suo programma di sviluppo dei corridoi. A ciascuna di queste rotte verranno concessi 500,000 dollari per sviluppare un piano di sviluppo del servizio, delineando le spese, il potenziale numero di passeggeri, i tempi di viaggio e altri fattori chiave coinvolti nell'espansione del servizio.

Il senatore dell'Ohio Sherrod Brown vede questa notizia come un passo positivo verso il rafforzamento dell'economia dell'Ohio. Ritiene che l'espansione del servizio Amtrak offrirà maggiori opportunità, stimolerà la crescita del business, creerà posti di lavoro e collegherà le comunità in tutto il Midwest. Brown è stato un convinto sostenitore della garanzia dei finanziamenti necessari per rendere l'espansione di Amtrak in Ohio una realtà e promette di continuare a lottare per progetti infrastrutturali critici.

Anche se questo finanziamento segna la prima fase di diversi anni di studio per un servizio ampliato, l’ex direttore esecutivo di All Aboard Ohio, Stu Nicholson, esprime ottimismo. Egli ritiene che l'Ohio potrebbe vedere un nuovo servizio ferroviario passeggeri entro quattro o cinque anni se tutto andrà secondo i piani.

Il finanziamento per le future espansioni del trasporto ferroviario passeggeri proviene dal Programma di identificazione e sviluppo dei corridoi, che fa parte della legge bipartisan sulle infrastrutture approvata dal Congresso alla fine del 2021. Amtrak ha a lungo preso di mira l'Ohio per l'espansione, riconoscendolo come uno degli stati più svantaggiati in termini di del trasporto ferroviario passeggeri.

Il servizio Amtrak proposto in Ohio non sarebbe ferroviario ad alta velocità ma si concentrerebbe invece sul miglioramento dei binari e delle infrastrutture esistenti. Le stime attuali suggeriscono che il viaggio tra Cleveland e Cincinnati durerebbe inizialmente circa 5 ore e mezza, ma con miglioramenti al tracciato, potrebbe potenzialmente essere ridotto a 1 ore e 2 minuti.

Questa espansione fornirebbe agli abitanti dell’Ohio una maggiore connettività e accesso alle opzioni di trasporto, a vantaggio sia dei residenti che delle imprese. Con i finanziamenti federali garantiti per la pianificazione e lo sviluppo, l’Ohio è sulla buona strada per realizzare la visione di un servizio Amtrak ampliato che collegherà le principali città dello stato.