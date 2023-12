Proposta di estendere l'età pensionabile per agenti di polizia e vigili del fuoco allo studio

By

Il consiglio comunale di Chicago sta attualmente valutando una proposta per estendere l’età pensionabile per gli agenti di polizia e i vigili del fuoco oltre i 63 anni. L’idea alla base di questa proposta è quella di affrontare le preoccupazioni relative al mantenimento degli agenti di polizia e alleviare la carenza di personale. La proposta, che è ancora in fase di pianificazione, ha acceso dibattiti sull’idoneità degli individui più anziani a svolgere ruoli fisicamente impegnativi nelle forze dell’ordine e nei vigili del fuoco.

Mentre alcuni sostengono che queste professioni siano più adatte ai giovani, i sostenitori della proposta sottolineano i benefici che potrebbe portare. Il sindacato che rappresenta la base è particolarmente interessato ad estendere l'età pensionabile da 63 a 65 anni, poiché darebbe ai funzionari la possibilità di continuare a lavorare se lo desiderano.

Il presidente della commissione Polizia e vigili del fuoco, Chris Taliaferro, sottolinea i benefici finanziari che questa proposta potrebbe avere sul sistema pensionistico della polizia in difficoltà. Con il dipartimento attualmente a corto di circa 2,000 posti, consentire agli agenti di lavorare per altri due anni consentirebbe loro di contribuire alle loro pensioni per un periodo più lungo.

Tuttavia, ci sono detrattori che mettono in dubbio la fattibilità di un aumento dell’età pensionabile. L'Assessore Nick Sposato, ex pompiere, ritiene che le esigenze del lavoro possano essere impegnative, anche per i membri più giovani del dipartimento. Egli suggerisce che l'età pensionabile dovrebbe essere abbassata a 60 anni anziché aumentata.

D’altro canto, i sostenitori sostengono che mantenere in servizio gli agenti di polizia e i vigili del fuoco più anziani apporta qualità preziose ai dipartimenti, come leadership, saggezza ed esperienza. L'assessore Anthony Napolitano, che ha prestato servizio sia come agente di polizia che come vigile del fuoco, ritiene che l'approccio più vecchio e saggio al lavoro spesso produca risultati positivi.

Inoltre, secondo l'ex primo vice sovrintendente di polizia Anthony Riccio, gli agenti più anziani tendono ad avere meno denunce contro di loro e sono coinvolti in meno cause legali.

La proposta di estendere l'età pensionabile non è stata ancora affrontata dalla commissione. Si prevede che verrà discusso nella prossima riunione del 18 dicembre. La decisione sull'attuazione o meno di questo cambiamento avrà implicazioni significative per i dipartimenti di polizia e antincendio della città di Chicago.