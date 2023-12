Il Professor Layton e il nuovo mondo di Steam uscirà nel 2025 su Nintendo Switch

Level 5 ha recentemente annunciato che l'attesissimo gioco, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo di Steam, uscirà nel 2025 sulla piattaforma Nintendo Switch. Il sito web ufficiale del gioco è stato aggiornato con una nuova finestra di rilascio e un emozionante trailer, offrendo ai fan un assaggio di ciò che verrà.

Questo nuovo capitolo della serie del Professor Layton è ambientato un anno dopo gli eventi di Il Professor Layton e il futuro svelato. La storia si svolge a Steam Bison, in America, dove motori a vapore altamente avanzati hanno rivoluzionato il mondo, superando persino i progressi tecnologici di Londra. Un misterioso incidente in Steam Bison pone le basi per una nuova avventura con il Professor Layton e il suo fidato apprendista, Luke.

Conosciuto per la sua esperienza in archeologia e enigmi, il professor Hershel Layton continua a svelare misteri in tutto il mondo. Nel frattempo, Luke Triton, l'autoproclamato primo apprendista di Layton, si è trasferito negli Stati Uniti per motivi familiari. Tuttavia, la sua passione per gli enigmi persiste e usa la sua innata creatività per risolvere i misteri di tutti i giorni e ha guadagnato popolarità come "Detective Luke".

Con l'uscita del gioco prevista per il 2025, si ipotizza se verrà lanciato anche sulla console di prossima generazione di Nintendo, potenzialmente chiamata Nintendo Switch 2. Anche se sembra probabile, considerando i tempi di rilascio, è importante notare che Nintendo ha precedentemente dichiarato la sua impegno a continuare il supporto per l'attuale console Switch fino al 2025.

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo di Steam segna il decimo capitolo della serie Layton e l'ottavo capitolo con Hershel Layton come protagonista. I fan hanno atteso con impazienza il ritorno di Layton in un ruolo da protagonista sin dalla sua ultima apparizione nel gioco crossover con Phoenix Wright: Ace Attorney nel 10. Il titolo più recente di Layton, Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy, è stato inizialmente pubblicato per Nintendo. 2014DS nel 3 e successivamente ha ricevuto un porting su Switch nel 2017.

Mentre Level 5 si prepara a svelare questa nuova entusiasmante avventura nel 2025, i fan possono aspettarsi enigmi strabilianti, narrazioni avvincenti e personaggi affascinanti che sono diventati sinonimo della serie Professor Layton.