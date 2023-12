Nuovo negozio di marijuana pronto ad aprire nella contea settentrionale di Onondaga

Un wrestler professionista e un ex promotore di wrestling si stanno preparando ad aprire un negozio di marijuana al dettaglio nella parte settentrionale della contea di Onondaga. Benjamin Duerr e Josh Jeanneret hanno recentemente ricevuto l'approvazione da parte dello Stato per gestire un dispensario nell'ambito del programma Conditional Adult-Use Retail Dispensary di New York.

Duerr, che lotta sotto il nome di Bin Hamin, ha espresso il suo entusiasmo per il passaggio dal wrestling all'industria della cannabis. "Sono un intenditore di cannabis e stavo anche cercando una via d'uscita dal wrestling professionistico", ha detto Duerr. "Questo può essere il mio intero futuro."

Il duo, che opera sotto il nome di Raven Dispensaries LLC, sta aspettando l'ispezione finale da parte dello Stato per iniziare a vendere. Hanno scelto Marketfair North a Clay come sede, dopo aver scoperto che la loro scelta iniziale era troppo vicina a una scuola elementare. Il centro commerciale, che ospita rivenditori come Staples, Joann Fabrics e Larger than Life Comics, sembra promettente per la loro nuova impresa.

Sebbene Jeanneret non consumi personalmente marijuana, vede questa opportunità come qualcosa di nuovo e diverso sul mercato. La coppia prevede inoltre di sponsorizzare l'adozione di animali domestici e di impegnarsi in altre attività legate alla comunità attraverso il loro negozio.

Nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso, i due hanno perseverato. Jeanneret sottolinea l'importanza di rimanere ottimisti e flessibili di fronte ai ritardi. "Devi solo riderci sopra", ha detto. “Non tutto accade così velocemente come vorresti.”

L’apertura di questo nuovo negozio di marijuana non solo fornisce un’opzione di vendita al dettaglio unica per i residenti della zona, ma contribuisce anche allo sforzo di affrontare le disuguaglianze del passato nell’applicazione dei crimini legati alla marijuana. In attesa dell'approvazione finale, la comunità attende con impazienza l'apertura dei Raven Dispensaries nella contea settentrionale di Onondaga.