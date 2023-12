Trapela il trailer di Prince of Persia: The Lost Crown, rivelando la prossima demo giocabile

Un trailer trapelato per l'attesissimo gioco, Prince of Persia: The Lost Crown, ha preso d'assalto Internet. Il trailer, caricato accidentalmente da PlayStation Brasile e da allora rimosso, ha svelato nuovi entusiasmanti dettagli sul gioco, incluso il rilascio di una demo giocabile l'11 gennaio.

Sebbene la fuga di notizie abbia lasciato i fan delusi per il mancato annuncio ai Game Awards di quest'anno, ha sicuramente suscitato molta curiosità e anticipazione. I fan più attenti sono riusciti a catturare e ricaricare il filmato, consentendo a un pubblico più ampio di intravedere ciò che il gioco ha da offrire.

Il trailer appena rivelato non si concentra solo sulla trama avvincente del gioco, ma fornisce anche maggiori informazioni sul gameplay stesso. Dalle sezioni platform che sfidano la morte alle intense sequenze di combattimento, il trailer di due minuti mostra la grafica visivamente sbalorditiva del gioco e introduce i giocatori a Sargon, il protagonista del gioco.

Prince of Persia: The Lost Crown, annunciato all'inizio di quest'anno, segna una nuova interpretazione dell'amato franchise di azione e avventura di Ubisoft. Mentre l'editore sta ancora lavorando al remake di Prince of Persia: The Sands of Time, The Lost Crown è pronto a offrire una storia unica con meccaniche e immagini innovative.

A giugno, i fortunati giocatori hanno avuto l'opportunità di provare un'anteprima pratica del gioco. Il feedback è stato straordinariamente positivo, con i giocatori che hanno elogiato il passaggio unico del gioco verso uno stile Metroidvania 2D. Questo approccio inaspettato ha dato nuova vita alla serie, lasciando i fan entusiasti e desiderosi di ciò che verrà.

Di recente, durante una presentazione al Nintendo Direct, sono stati svelati altri filmati di gioco, che mostrano ulteriormente la natura in evoluzione del gioco. Ad ogni sguardo, Prince of Persia: The Lost Crown continua a stupire e a creare attesa per la sua prossima uscita.

Mentre i fan attendono con impazienza l'arrivo della demo giocabile, è chiaro che Prince of Persia: The Lost Crown si preannuncia come un gioco che rimane fedele alle sue radici offrendo allo stesso tempo nuove entusiasmanti esperienze ai giocatori. Gennaio 2024 non arriverà mai abbastanza presto!