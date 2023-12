Nuovo gioco Prince of Persia: una versione rinfrescante del franchise

Con una svolta sorprendente, Ubisoft ha rilasciato un nuovo gioco Prince of Persia che diverge dalle aspettative dei fan. Intitolato "The Lost Crown", questo gioco offre un nuovo approccio al franchise, mostrando un gameplay in stile Metroidvania che fa grattare la testa per la meraviglia dei fan.

A differenza del tanto atteso remake dell'amato gioco del 2003 "The Sands of Time", che i fan aspettavano con impazienza, "The Lost Crown" fa un salto in una direzione diversa. Giocando nei panni di Sargon, uno degli immortali incaricati di proteggere la Persia, i giocatori intraprendono un'avventura di 20-25 ore ambientata sul crono-maledetto Monte Qaf in seguito a un monumentale tradimento.

Una delle caratteristiche più straordinarie del gioco è il suo sistema di combattimento, che richiama il gioco originale Prince of Persia. I giocatori devono mostrare riflessi rapidi per parare gli attacchi dei nemici che brandiscono varie armi. Il combattimento è impegnativo e richiede un tempismo preciso per essere padroneggiato. Le battaglie contro i boss aumentano l'eccitazione, ma raggiungono un buon equilibrio tra l'essere impegnativi e frustranti.

Oltre all'intenso combattimento, "The Lost Crown" mantiene anche la precisione platform caratteristica della serie Prince of Persia. I giocatori dovranno attraversare ambienti insidiosi e, sebbene il fallimento non comporti la morte istantanea, esaurirà un segmento della barra della salute, aumentando la sfida.

Il gioco introduce anche una mappa in stile Metroidvania, che richiede ai giocatori di esplorare vari percorsi e rivisitare le aree man mano che avanzano. Sebbene alcuni giocatori possano trovare scomoda questa traversata, aggiunge profondità al gameplay e consente la scoperta di potenziamenti e amuleti che migliorano le abilità del protagonista.

Graficamente, "The Lost Crown" lascia margini di miglioramento, ma Ubisoft promette prestazioni fluide a 60 fps su tutte le piattaforme. La società sta ancora mettendo a punto il gioco e probabilmente i piccoli problemi di prestazioni riscontrati durante l'anteprima verranno risolti prima del lancio ufficiale a metà gennaio.

Sebbene il processo di onboarding possa essere un punto di contesa per alcuni giocatori, con le meccaniche di combattimento che richiedono un po' di tempo per essere implementate, "The Lost Crown" offre un'esperienza Metroidvania profonda e concreta che sicuramente piacerà ai fan di Prince of Persia. Con la sua interpretazione unica del franchise e le rinnovate meccaniche di gioco, ha il potenziale per dare il via all'anno di gioco 2024 in grande stile.