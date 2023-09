By

Una squadra di ricercatori diretta da Yosuke Kondo del Tokyo Institute of Technology si è rivolta all'osservatore per la prima volta grazie a un isotopo raro dell'ossigeno, l'ossigeno-28. Cette découverte a été réalisée dans un accélérateur de particules du Riken, un célèbre istituto di ricerca nucleare in Giappone.

L'ossigeno-28 è considerato come un noyau doppiamente “magico” a causa dei suoi 8 protoni e dei suoi 20 neutroni, che sono nomi considerati magici nel dominio del corpo nucleare. Questi nomi corrispondono al numero massimo di nuclei che possono essere disposti su un divano in un noyau atomique.

Anche se l'ossigeno-28 è considerato stabile in teoria a causa della sua struttura magica, la durata della vita non è quella dell'ordine di 10^-22 secondi, ciò che riguarda la "magia". I cercatori del Riken non osservano direttamente questo isotopo, ma si riducono alla presenza delle traiettorie e dell'energia dell'ossigeno-24 e dei neutroni durante la sua disintegrazione.

Il rilevamento dell'ossigeno-28 rappresenta già un exploit, poiché sono falliti numerosi anni di ricerche per trovarlo. Gli scienziati hanno utilizzato un faisceau di calcio-48 diretto verso una civetta di berillio, che ha generato una serie di atomi più leggeri, non il fluoro-29. L'ultimo bagno è stato bombardato da una miscela di idrogeno liquido, che produce anche ossigeno-28 durante la collisione tra un protone del fluoro-29 e un protone della miscela di idrogeno.

Ces découvertes sur les noyaux magiques rimettent in questione la stabilità dei noyaux atomiques. Essi permettono anche di comprendere meglio la forte interazione che è nel cuore della coesione dei nuovi atomi e che ricopre un ruolo cruciale nella formazione degli elementi chimici nell'universo.

Le ricerche sulla ricchezza di isotopi dei neutroni, come l'ossigeno-28, aprono una finestra sulla comprensione dei meccanismi che si producono nelle stelle di neutroni e che influenzano la formazione di elementi chimici essenziali per la nostra esistenza e per le nostre tecnologie moderni.

