Mini PC AOOSTAR WTR R1 N100: una potente soluzione compatta per un'elaborazione semplificata

Il mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 è un potente concentrato progettato per migliorare la tua esperienza informatica senza fronzoli inutili. Questo mini PC, ora disponibile per il preordine su Geekwills per $ 219, offre prestazioni affidabili e opzioni di archiviazione versatili, rendendolo una scelta pratica per gli utenti che cercano una soluzione informatica semplificata.

Alimentato dal processore Intel N100, questo successore di 12a generazione della linea Pentium/Celeron offre prestazioni affidabili con una velocità di clock fino a 3.40 GHz. Con la grafica Intel UHD, garantisce immagini fluide e un'esperienza visiva coinvolgente.

In termini di memoria, il mini PC supporta DD R4-3200 (singolo), garantendo funzionalità multitasking senza interruzioni. Inoltre, offre opzioni di archiviazione versatili con slot M.2 2280-NVMe x1 e 3.5 SATA x 2, fornendo ampio spazio per file e applicazioni.

La connettività è un gioco da ragazzi con il mini PC AOOSTAR WTR R1 N100. È dotato di supporto per WiFi 6 e Bluetooth 5.2, garantendo connettività Internet ad alta velocità e accoppiamento perfetto con i dispositivi compatibili. Questa versatilità lo rende una scelta eccellente per varie configurazioni.

Ciò che distingue questo mini PC è il suo design compatto, che misura solo 16.2 cm x 16.2 cm x 19.8 cm e pesa solo 1 kg. La sua portabilità lo rende adatto sia all'ufficio che all'uso domestico, consentendo di allestire una potente postazione di lavoro in spazi limitati.

Il mini PC offre una gamma di opzioni di input/output, incluse porte HDMI, DP e Type-C, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di display e periferiche. Che tu ti connetta a un monitor, una TV o altri dispositivi, il mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 ti copre.

Il mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 combina prestazioni affidabili, archiviazione versatile e connettività avanzata in un pacchetto compatto e leggero. Il suo design accurato e la gamma di funzionalità lo rendono una scelta pratica per gli utenti che cercano una soluzione informatica semplificata senza abbellimenti inutili.

FAQ

1. Qual è il prezzo del Mini PC AOOSTAR WTR R1 N100?

Il mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 è disponibile per il preordine su Geekwills per $ 219.

2. Quando inizieranno la spedizione e la consegna?

La spedizione e la consegna del Mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 inizieranno alla fine di novembre.

3. Quali sono le opzioni di archiviazione offerte dal mini PC?

Il mini PC supporta gli slot M.2 2280-NVMe x1 e 3.5 SATA x 2, offrendo opzioni di archiviazione versatili.

4. Il mini PC supporta la connettività wireless?

Sì, il mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 supporta WiFi 6 e Bluetooth 5.2, garantendo connettività Internet ad alta velocità e accoppiamento perfetto con dispositivi compatibili.

5. Quali sono le opzioni di input/output disponibili?

Il mini PC offre porte HDMI, DP e Type-C, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di display e periferiche.