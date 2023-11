LG Gram 2023: il tuo compagno perfetto per lo stile di vita mobile

Nel mondo frenetico e in continua evoluzione di oggi, è fondamentale per i professionisti disporre degli strumenti giusti in grado di tenere il passo con i loro stili di vita frenetici. Ecco i nuovi laptop LG Gram 2023: la combinazione definitiva di potenza, portabilità e durata. Che tu sia un nomade digitale, un imprenditore o un professionista impegnato, questi laptop sono progettati per essere il compagno perfetto per il tuo stile di vita in movimento.

Una delle caratteristiche distintive dei laptop LG Gram 2023 è il loro design compatto e ultraleggero. Nonostante il loro profilo sottile, questi laptop sono eccezionali in termini di prestazioni. Alimentati dal processore Intel Core di 13a generazione e dotati di RAM LPDDR5 da 6000 MHz, offrono velocità fulminea e funzionalità multitasking senza interruzioni. Che tu stia lavorando su compiti impegnativi o godendo di contenuti multimediali, LG Gram è in grado di gestire tutto con facilità.

Un'altra caratteristica fondamentale dei portatili LG Gram è la loro impressionante durata della batteria. Con una capacità della batteria fino a 80 Wh sui modelli da 16 e 17 pollici e 72 Wh sul modello da 14 pollici, puoi lavorare per ore senza preoccuparti di rimanere senza energia. Quindi, che tu sia in un bar, su un aereo o lavorando in una località remota, LG Gram ti farà andare avanti fino al termine del lavoro.

Ma non è solo una questione di potenza e portabilità. LG Gram dà priorità anche alla tua sicurezza e privacy con il suo sistema di sicurezza intelligente basato sull'intelligenza artificiale chiamato LG Glance di Mirametrix®. Questo sistema innovativo garantisce che le tue informazioni sensibili rimangano protette rilevando automaticamente quando non stai utilizzando il tuo laptop e attivando un meccanismo di autoblocco. Ti avvisa anche in caso di circostanze insolite, come smarrimento o furto.

Inoltre, i portatili LG Gram vantano un display impressionante con un formato 16:10 ad alta risoluzione. Ciò significa che ottieni l'11% in più di spazio sullo schermo rispetto ai laptop con rapporto 16:9. Sia che tu opti per il modello da 16 pollici o 17 pollici, godrai di uno straordinario display IPS antiriflesso da 400 nit e di una frequenza di aggiornamento variabile che va da 31Hz a 144Hz.

Per completare i laptop LG Gram, la gamma include anche il monitor portatile LG Gram +view. Questo schermo esterno leggero e portatile può essere collegato a qualsiasi laptop LG Gram tramite connettività USB Type-C, offrendoti ulteriore spazio sullo schermo ovunque tu vada.

I laptop LG Gram incarnano davvero il detto “lo strumento giusto per il lavoro giusto”. Con le loro prestazioni potenti, la robustezza e le caratteristiche innovative, sono la scelta perfetta per i professionisti che apprezzano sia lo stile che la sostanza.

FAQ:

D: I laptop LG Gram sono durevoli?

R: Sì, i laptop LG Gram hanno superato la certificazione del test di durabilità militare MIL-STD-810H, garantendo la loro capacità di funzionare in varie condizioni ambientali e stress.

D: Come funziona il sistema LG Glance by Mirametrix®?

R: LG Glance di Mirametrix® utilizza la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale per rilevare quando non stai utilizzando il laptop e attiva un meccanismo di autobloccaggio. Rileva anche potenziali minacce alla sicurezza, come qualcuno che ti guarda alle spalle, e offusca lo schermo per proteggere la tua privacy.

D: Posso collegare il mio portatile LG Gram al mio smartphone?

R: Sì, i laptop LG Gram integrano Intel Unison, consentendo un'armonizzazione perfetta con gli smartphone Android o iOS. Puoi ricevere notifiche dai dispositivi sincronizzati sul tuo laptop.

