Met-Ed annuncia interruzioni di corrente programmate nelle contee di York e Cumberland

Met-Ed, la società di servizi pubblici che serve le contee di York e Cumberland, ha annunciato due imminenti interruzioni pianificate per portare avanti i progetti necessari e garantire la sicurezza dei suoi lavoratori. Sebbene queste interruzioni possano creare disagio ad alcuni clienti, sono essenziali per mantenere un sistema elettrico affidabile e sicuro.

Venerdì 8 dicembre, circa 300 clienti nell'area di New Park, nella contea di York, subiranno un'interruzione di corrente dalle 7:7 alle 9:XNUMX. Met-Ed si è adoperata per informare i clienti dell'interruzione tramite chiamate automatiche; tuttavia, a causa dei numeri di contatto obsoleti, non tutti sono stati raggiunti. I clienti interessati risiedono in prossimità di numerose strade tra cui Woollen Mill Road, New Park Road, Main Street e molte altre. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, la data della pioggia per questa interruzione è prevista per il XNUMX dicembre.

Inoltre, mercoledì 13 dicembre, un'interruzione separata interesserà 113 clienti a Mount Holly Springs, contea di Cumberland, dalle 9:2 alle 15:XNUMX. I clienti interessati in quest'area verranno informati dell'interruzione tramite chiamate robotizzate. Le strade interessate includono Watts Street, North Baltimore Avenue, Chestnut Street e Walnut Street. In caso di maltempo, la data di pioggia per questa interruzione è il XNUMX dicembre.

Met-Ed si rammarica degli eventuali disagi causati da queste interruzioni, ma sottolinea l'importanza di effettuare i lavori di manutenzione necessari per garantire un sistema elettrico affidabile. Si consiglia ai clienti di adottare soluzioni alternative, se necessario, come caricare anticipatamente i dispositivi elettronici e utilizzare fonti di illuminazione alimentate a batteria durante l'interruzione. Met-Ed lavorerà diligentemente per ridurre al minimo l'impatto e completare i progetti il ​​più rapidamente possibile.