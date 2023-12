Microsoft presenta il maglione natalizio nostalgico per celebrare Windows XP

Microsoft continua la sua tradizione annuale di rilasciare un “brutto maglione natalizio” con l’avvicinarsi delle festività. Quest'anno il maglione rende omaggio a uno dei sistemi operativi più iconici del millennio, Windows XP.

Hai mai sognato di dichiarare pubblicamente il tuo amore per uno dei sistemi operativi più iconici del millennio? Bene, ora puoi farlo con i nuovi prodotti Microsoft. Per Natale, il colosso della tecnologia ha lanciato un nuovo “brutto maglione” raffigurante il leggendario sfondo di Windows XP con la sua collina verde e il cielo azzurro.

Il maglione è disponibile per l'acquisto sul sito dedicato al merchandising di Microsoft al prezzo di € 64.95 (indipendentemente dalla taglia). I clienti dovranno aggiungere 13€ di tasse e circa 30€ di spedizione se vogliono che il maglione venga consegnato nella Francia continentale. Se la cifra totale di circa 110€ non vi spaventa, potete aspettarvi di ricevere il vostro prezioso maglione giusto in tempo per le feste, dato che la consegna è prevista entro e non oltre il 17 dicembre. Microsoft ha annunciato che il ricavato della vendita dei maglioni andrà alla Nature Conservancy, una ONG che lavora per la conservazione della fauna selvatica e della biodiversità.

Sul sito web dedicato, Microsoft racconta brevemente la storia dietro l'iconica foto che ha fatto il giro del mondo. Catturata nel 1996 dal fotografo americano Charles O'Rear, che ha lavorato per pubblicazioni come National Geographic, la famosa collina si trova a Sonoma, in California, a pochi passi da un vigneto. Microsoft assicura che la foto è rimasta intatta dal momento dello scatto e nota che la pellicola utilizzata all'epoca, Fujifilm Velvia, era nota per la produzione di colori vibranti e saturi, da qui la famosa resa vibrante.

Se non sei disposto a spendere più di 100€ per un maglione brutto, non preoccuparti. Se scorri più in basso sul sito, troverai la possibilità di scaricare lo sfondo originale in tutto il suo splendore. Microsoft ha fornito versioni adatte sia per computer che per smartphone, permettendoti di aggiungere un tocco nostalgico ai tuoi dispositivi ultramoderni.

