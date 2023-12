Portage City persegue un piano di rivitalizzazione del corridoio commerciale South Westnedge

By

La città di Portage sta adottando misure proattive per affrontare il calo dei valori delle proprietà commerciali nel corridoio commerciale di South Westnedge Avenue, un centro un tempo fiorente che negli ultimi anni ha dovuto affrontare sfide significative. Il calo dei valori immobiliari ha avuto un impatto negativo sulle entrate fiscali di vari servizi pubblici e organizzazioni della zona.

Il Crossroads Mall e le proprietà circostanti hanno visto un graduale calo di valore negli ultimi dieci anni. Dal 2017 al 2022, il corridoio ha registrato un’incredibile diminuzione del 37% del valore dell’imposta sulla proprietà, passando da 80 milioni di dollari a 50 milioni di dollari. Questo declino ha portato anche ad un surplus di superfici commerciali sfitte.

Riconoscendo l’importanza di queste entrate fiscali per servizi essenziali come istruzione, biblioteche e trasporti, la città di Portage è ansiosa di affrontare la questione. Il direttore della città Pat McGinnis ha sottolineato la necessità di rimuovere gli ostacoli nelle ordinanze esistenti che potrebbero scoraggiare nuovi investimenti e di mantenere una comunicazione aperta con gli attuali proprietari di immobili.

Per incentivare il reinvestimento commerciale privato, Portage sta valutando l’implementazione del Crossroads Area Transition Plan. Questa piattaforma mira a ridurre al minimo le interferenze del governo garantendo al tempo stesso che le proprietà lungo South Westnedge Avenue siano conformi ai codici e ai regolamenti necessari.

Una potenziale soluzione allo studio è il finanziamento dell’incremento fiscale, in cui le future imposte sulle vendite e sul reddito generate dall’aumento del valore delle proprietà verrebbero utilizzate per reinvestire nelle infrastrutture fisiche del quartiere. Sfruttando i programmi federali e statali, Portage spera di catturare queste potenziali risorse finanziarie.

Oltre all’aspetto finanziario, i funzionari della città stanno cercando attivamente suggerimenti su come attrarre nuove imprese e riempire gli spazi commerciali rimasti vacanti. L’obiettivo è creare un ambiente che stimoli gli investimenti privati ​​e generi opportunità di lavoro e crescita economica.

Il piano per rivitalizzare il corridoio commerciale di South Westnedge Avenue segna uno sforzo significativo da parte di Portage per ripristinare l'antica vitalità dell'area. Concentrandosi sulla collaborazione e sugli investimenti strategici, la città mira a creare un quartiere attraente e fiorente che sarà ancora una volta una calamita per gli investimenti privati ​​e contribuirà alla crescita economica del mercato di Portage.