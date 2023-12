Andale Cantina si espande nel centro di Buffalo con il nuovo Tequila Bar

Andale Cantina, una famosa catena di ristoranti messicani, sta portando i suoi sapori e la sua atmosfera vibrante nel centro di Buffalo con l'apertura di un nuovo tequila bar. La nuova sede, conosciuta come Andale Tequila Bar, sarà situata a 500 Seneca, occupando lo spazio lasciato vacante da Compass Run all'inizio di quest'anno.

Di proprietà di Amigos Del Pueblo Cuatro Inc., la società dietro Andale Cantina, il nuovo bar di tequila promette un'esperienza unica per i clienti. Mentre l'arredamento assomiglierà a quello delle sedi esistenti dell'Andale Cantina a Depew, Williamsville e East Amherst, il menu dell'Andale Tequila Bar presenterà una nuova svolta nella cucina messicana.

"Prenderemo il meglio di ciò che abbiamo e lo combineremo in uno solo, introducendo anche nuove idee e articoli", ha spiegato Francisco Audelo, uno dei proprietari di Amigos Del Pueblo Cuatro Inc. In collaborazione con suo nipote Roberto Audelo, e gli altri soci Edgar Guzman e Fernando Guzman, Audelo mira a creare un menu allettante e una selezione di bevande che metta in mostra i ricchi sapori e la versatilità della cucina messicana.

Andale Cantina ha guadagnato un seguito fedele nella zona di Buffalo per i suoi autentici piatti messicani e l'atmosfera vivace. Con l'aggiunta dell'Andale Tequila Bar, sia i residenti che i visitatori del centro di Buffalo avranno una nuova destinazione per gustare un'ampia selezione di tequila, cocktail e un menu ispirato alla fusione dei sapori messicani e californiani.

L'espansione nel centro di Buffalo segna un'entusiasmante pietra miliare per Andale Cantina e Amigos Del Pueblo Cuatro Inc. Mentre il team non vede l'ora di aprire le porte dell'Andale Tequila Bar, i clienti possono aspettarsi di concedersi una gamma di piatti deliziosi e bevande preparate con cura, il tutto immergendosi nell'atmosfera vivace che ha reso Andale Cantina un luogo amato nel panorama della ristorazione locale.