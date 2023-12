ShreddRRz Food Truck e Ristorante destinati a chiudere definitivamente

La popolare istituzione locale, ShreddRRz, ha annunciato che cesserà definitivamente le operazioni nell'area del Midstate. In un accorato post su Facebook, il proprietario ha espresso gratitudine ai suoi fedeli clienti e amici che hanno supportato le loro iniziative di food truck e ristorante nel corso degli anni. Tuttavia, hanno affermato che è giunto il momento di porre fine a ShreddRRz e di abbandonare il mercato.

ShreddRRz gestisce tre diverse sedi, incluso il camion del cibo, il ristorante sull'Allentown Boulevard a Harrisburg e lo stand al Fresh Market di Hershey. Tutti e tre chiuderanno dopo questo fine settimana. I proprietari hanno condiviso le ultime ore di apertura del ristorante di Harrisburg e dello stand del Fresh Market, offrendo ai clienti l'opportunità di visitarli un'ultima volta.

Fondato da Rob Billet e Rock Kinderman nel 2016, ShreddRRz ha rapidamente guadagnato popolarità nella zona. Hanno ampliato la propria attività aprendo un ristorante fisico nell'aprile 2021 e allestendo uno stand al Fresh Market nel 2022. Sfortunatamente, nonostante i loro sforzi, i proprietari non sono stati in grado di raggiungere le vendite previste in questi luoghi aggiuntivi, portandoli a prendere la difficile decisione di andare in pensione e chiudere l’attività.

ShreddRRz cesserà ufficialmente tutte le operazioni sabato 9 dicembre. La comunità locale e i clienti fedeli mancheranno sicuramente i sapori unici e le opzioni di menu offerti da ShreddRRz. Tuttavia, è sempre agrodolce quando un locale amato decide di chiudere i battenti.

Man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni, le notizie di abc27 continueranno a mantenere aggiornato il pubblico.