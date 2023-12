Autorità che cercano assistenza pubblica per localizzare il veicolo rubato e i sospetti in seguito al furto con scasso

By

Le autorità della contea di Lamoille si rivolgono al pubblico per chiedere aiuto nelle indagini in corso su un recente furto con scasso al River Valley Store di Johnson. L'incidente è avvenuto domenica mattina presto, provocando l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

Nel corso della rapina gli indagati sono riusciti a sottrarre una notevole quantità di merce rubata. Sono stati segnalati dispersi oltre 50 stecche di sigarette, 60 cartucce di vaporizzatore e 450 dollari in monete. Inoltre, i danni alla proprietà causati durante il crimine hanno comportato perdite stimate per l’azienda di 12,000 dollari.

Le riprese video della scena hanno catturato i colpevoli in fuga a bordo di un autocarro con cassone ribaltabile Dodge 5500 rubato. Questo sviluppo ha spinto le autorità a emettere un avviso a livello statale per il veicolo rubato. Inoltre, sono stati emessi mandati di arresto per i due sospetti identificati: Amanda Laraway, residente a Johnson, e Dilian Jiron, originaria di North Hyde Park.

Con un'indagine in corso, le forze dell'ordine stanno incoraggiando chiunque abbia informazioni sul crimine o su dove si trovino i sospettati a farsi avanti. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Lamoille può essere contattato al numero 802-888-3502.

Cercando l'aiuto del pubblico, le autorità sperano di accelerare la cattura dei sospettati e il recupero dell'autocarro con cassone ribaltabile rubato. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i membri della comunità può essere determinante per assicurare alla giustizia i responsabili del crimine.