Nuove informazioni rilasciate sulla rapina nel comune di Saginaw

Le autorità del comune di Saginaw hanno rilasciato nuovi dettagli riguardanti la recente rapina in un negozio Kroger in State Street. Il sospettato, che rimane non identificato, è entrato nel negozio poco dopo le 11:30 del 4 dicembre e si è avvicinato al banco del servizio clienti. Testimoni oculari hanno riferito che il sospettato ha minacciato il personale con un'arma nascosta, chiedendo l'accesso al registratore di cassa.

Il sospettato è descritto come un individuo di corporatura snella che indossa una felpa blu con cappuccio, jeans chiari e scarpe bianche. Aveva coperto la targa della sua Nissan Altima bianca con un panno o uno straccio. In particolare, si è scoperto che il veicolo presentava danni evidenti al lato del passeggero anteriore, nonché un cerchione mancante o una ruota di scorta attaccata alla stessa area.

Le forze dell'ordine stanno lanciando una richiesta pubblica di aiuto per identificare il sospettato, esortando chiunque abbia informazioni rilevanti a farsi avanti. I residenti sono incoraggiati a contattare il dipartimento di polizia del comune di Saginaw telefonicamente al numero 989-791-7226 o a contattarli tramite la loro pagina Facebook ufficiale.

Le indagini su questo incidente sono in corso, con le autorità che raccolgono diligentemente prove e seguono piste. Il dipartimento di polizia spera che il rilascio di questi nuovi dettagli spinga la comunità a fornire informazioni vitali che potrebbero aiutare a risolvere il caso.