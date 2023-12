Pistola e cocaina trovate nella scuola comunitaria di Hinesburg sollevano preoccupazioni

A seguito di un recente incidente avvenuto presso la Hinesburg Community School, sono state sollevate preoccupazioni per la sicurezza degli studenti dopo che nel cortile della scuola sono stati trovati una pistola carica e un sacchetto di cocaina. L'incidente è avvenuto venerdì mattina quando uno studente ha scoperto la pistola, seguito da un altro studente che ha trovato il sacchetto di cocaina nella stessa zona.

La polizia di Hinesburg è stata prontamente informata e ha avviato le indagini. Tuttavia, quando gli agenti hanno tentato di perquisire i locali della scuola, non sono stati in grado di ispezionare l'area delle classi dell'asilo per paura di spaventare i giovani studenti. La decisione di non effettuare la ricerca in quella sezione ha sollevato dubbi tra i genitori e la comunità sulle misure di sicurezza generali della scuola.

Il sovrintendente delle scuole della Champlain Valley, Rene Sanchez, ha confermato che durante l'incidente non è stato implementato alcun blocco. Questa mancanza di comunicazione immediata ha accresciuto le preoccupazioni tra i genitori, che sono venuti a conoscenza della risposta della polizia solo a fine giornata, dopo aver ricevuto un'e-mail dai presidi della scuola.

La polizia sta ora esaminando qualsiasi potenziale collegamento tra la pistola, il sacchetto di cocaina e un altro incidente accaduto la notte prima, in cui un sospettato si era schiantato con il suo veicolo ed era fuggito a piedi. Il dipartimento di polizia di Hinesburg ha identificato il sospettato come Jermaine Rushing, 26 anni, ma non è stata ancora resa nota l'età degli studenti che hanno scoperto la pistola e la cocaina.

L'amministrazione scolastica ha assicurato ai genitori che è stato fornito sostegno agli studenti e al personale colpiti, in particolare nella seconda elementare. Tuttavia, l’incidente ha stimolato discussioni sulla necessità di ulteriori misure e protocolli di sicurezza per garantire il benessere degli studenti della Hinesburg Community School.

Mentre l’indagine su questi risultati inquietanti continua, è fondamentale che la comunità si unisca per affrontare questi problemi di sicurezza e lavorare per implementare misure efficaci che impediscano il verificarsi di tali incidenti in futuro. La sicurezza e l’incolumità degli studenti dovrebbero sempre essere la massima priorità sia per l’amministrazione scolastica che per la comunità più ampia.