Una serie di furti d'auto provoca il panico nella contea di Delaware

In una serie di eventi inquietanti, i residenti di Upper Chichester Township sono stati scossi da una serie di furti d'auto ed effrazioni avvenuti durante le prime ore di lunedì mattina. La polizia locale sta attualmente indagando sugli incidenti, analizzando meticolosamente le riprese video e dando seguito alle segnalazioni nella speranza di identificare i colpevoli responsabili dei crimini.

Le irruzioni sono avvenute intorno alle 2 del mattino in Euclid Avenue, East Helms Manor e Meetinghouse Road, lasciando la comunità in uno stato di frustrazione e confusione. Alcuni residenti hanno espresso paura e profonda preoccupazione perché i crimini colpiscono troppo vicino a casa. Tiffany e Allen Hansell rimasero increduli quando scoprirono che la Ford Explorer di Allen era stata rubata, mentre un altro dei loro veicoli era stato frugato. Il seggiolino per auto del loro bambino è stato gettato con noncuranza sulla strada, intensificando il loro shock. La coppia ha prontamente denunciato l'accaduto alla polizia locale, la quale, a sua volta, ha confermato il furto di almeno altre tre auto e diversi altri furti.

I filmati di sicurezza ottenuti da Action News hanno catturato il SUV degli Hansell mentre attraversava il quartiere, insieme a due individui non identificati che sconfinavano nella proprietà di un vicino armati di torce elettriche. La situazione ha lasciato i residenti nervosi, con Vincent DiMaggio, la cui auto è stata rubata, che ha definito la situazione “ridicola”. DiMaggio e la sua ragazza sono stati svegliati dal rumore dei loro veicoli che venivano portati via dal loro vialetto. Mentre riusciva a rintracciare la Kia rubata della sua ragazza con il GPS in una strada a Wilmington, nel Delaware, la vicenda ha preso una svolta ancora più surreale. DiMaggio ha visto il ladro passare con la sua macchina rubata mentre si trovava accanto agli agenti di polizia. Nonostante l'inseguimento, la polizia non è riuscita a catturare il colpevole.

La polizia dell'Upper Chichester Township sta collaborando con le autorità del Delaware, come risulta evidente dalla conferma di un inseguimento avvenuto nello stato confinante. Inoltre, le foto di sicurezza ottenute da una stazione di servizio a Wilmington rivelano un individuo mascherato che potrebbe aver tentato di utilizzare la carta di credito della ragazza di DiMaggio.

Le ripercussioni di questi crimini vanno oltre la perdita di veicoli; DiMaggio, un muratore, ritrova attrezzi per un valore di 2,000 dollari che aveva immagazzinato nella sua macchina. Il senso di violazione e disagio tra i vicini è palpabile, lasciandoli a chiedersi cosa potrebbe accadere dopo. Con la crescente preoccupazione, i residenti sollecitano le forze dell’ordine locali ad aumentare le pattuglie nella zona per scoraggiare ulteriori attività criminali.

Mentre le indagini continuano, la polizia di Upper Chichester Township lancia un appello al pubblico per qualsiasi informazione riguardante l'identità dei sospettati coinvolti. Eventuali indizi rilevanti dovrebbero essere segnalati alle autorità il prima possibile.