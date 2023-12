Nuove entusiasmanti funzionalità attendono gli Allenatori nel DLC Pokémon Scarlet e Violet's Indigo Disk

L'attesissimo DLC Indigo Disk per Pokémon Scarlet e Violet è destinato a portare un'ondata di nuove funzionalità che sicuramente affascineranno gli allenatori nella regione di Paldea. A differenza del precedente DLC, che offriva un'esperienza di missione secondaria breve ma divertente, Indigo Disk sembra offrire un aggiornamento più sostanziale al gioco nel suo complesso.

I giocatori verranno trasportati alla Blueberry Academy della regione di Unima, dove si riuniranno con gli studenti di scambio Carmine e Kieran, personaggi familiari del precedente DLC. Il Disco Indaco include il ritorno di tutti i Pokémon iniziali delle generazioni precedenti e un'ampia selezione di mostri leggendari precedentemente non disponibili in Scarlatto e Viola. Inoltre, gli allenatori incontreranno un nuovo “Elite Four” in un magnifico terrario sottomarino dedicato all’esplorazione.

Sebbene il trailer non introduca alcun Pokémon nuovo di zecca, mette in mostra due caratteristiche interessanti: la Synchro Machine e le abilità migliorate per i Pokémon leggendari da cavalcare. Una volta che i giocatori hanno progredito nella storia del Disco Indaco, la Synchro Machine consente loro di sperimentare il mondo dalla prospettiva dei loro Pokémon possedendoli effettivamente. Come Pokemon sincronizzati, gli allenatori possono combattere mostri selvaggi e avventurarsi nell'ambiente circostante mentre il loro personaggio umano rimane fermo.

La meccanica del volo introdotta nel DLC fornisce una nuova dimensione al gameplay. Gli Allenatori ora possono volare completamente sul loro Koraidon o Miraidon, espandendo le possibilità di esplorazione in Scarlet e Violet. Per creare attesa per l'uscita dell'Indigo Disk, Nintendo sta organizzando regali misteriosi ed eventi raid. Gli Allenatori avranno l'opportunità di aggiungere Dialga, Palkia, Darkrai e il brillante Lucario ai loro elenchi. Inoltre, sarà disponibile una Master Ball gratuita, che tornerà sicuramente utile.

Il DLC Indigo Disk garantisce un'esperienza di gioco coinvolgente, con le sue caratteristiche uniche e opzioni di gioco estese. Preparati a intraprendere una nuova avventura nella regione di Paldea con il DLC Indigo Disk di Pokémon Scarlet e Violet che prenderà il volo il 14 dicembre.