Il nuovo trailer rivela entusiasmanti aggiunte all'espansione Pokémon Scarlet e Violet

By

Un trailer per l'attesissima espansione di Pokémon Scarlatto e Viola, intitolato "I tesori nascosti di Area Zero: Il disco indaco", è stato rilasciato oggi, prima del suo lancio previsto per il 14 dicembre 2023. Mentre i fan sapevano già dell'introduzione di il nuovo Pokémon leggendario Terapagos, il trailer mostrava aggiunte ancora più entusiasmanti al gioco.

Tra le sorprese in serbo per i giocatori ci sono le apparizioni dei Pokémon leggendari preferiti dai fan. Il trailer ha rivelato che Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo e Lunala si dirigeranno tutti verso Pokémon Scarlet e Violet. Ciò significa che i giocatori avranno la possibilità di catturare e addestrare queste amate creature leggendarie.

Oltre a questi iconici leggendari, è stato anche confermato che numerosi altri Pokémon leggendari torneranno nel gioco. Ciò include gli uccelli leggendari originali, così come Entei, Suicine e Raikou. I giocatori avranno l'opportunità di incontrare questi Pokémon leggendari completando le missioni nella nuova area del gioco, l'Accademia dei Mirtilli.

I giocatori non solo avranno la possibilità di catturare queste potenti creature, ma potranno anche beneficiare della conoscenza e delle storie di un nuovo personaggio chiamato Snacksworth. Completando le missioni dei mirtilli (barbecue) nel Terarium, gli allenatori possono guadagnare snack da Snacksworth, che possono essere utilizzati per incontrare alcuni Pokémon leggendari. Snacksworth condividerà anche la sua vasta conoscenza su questi Pokémon e intratterrà gli allenatori con le sue storie eroiche.

Un'altra interessante funzionalità introdotta nell'espansione è la modalità Synchro. Questa nuova meccanica di gioco consente ai giocatori di vedere il mondo attraverso gli occhi dei loro Pokémon preferiti. Utilizzando la Synchro Machine, i giocatori potranno vivere il gioco da una prospettiva unica, immergendosi nei panni dei loro amati Pokémon.

Inoltre, l’espansione riporterà in vita tutti i precedenti Pokémon iniziali, dando ai giocatori l’opportunità di scegliere e addestrare i propri iniziali preferiti delle generazioni precedenti.

Con questi entusiasmanti aggiornamenti e aggiunte, l'espansione di Pokémon Scarlatto e Viola promette di offrire un'esperienza di gioco migliorata e coinvolgente per gli allenatori di tutto il mondo. I fan attendono con impazienza l'uscita del gioco per tuffarsi in questa nuova avventura.

Tieni presente che la recensione di Pokémon Scarlet & Violet menzionata nell'articolo originale non è inclusa nell'articolo.