Pokémon Scarlatto e Viola: i Pokémon leggendari ritornano nell'espansione I Tesori Nascosti

È stato rilasciato un nuovo trailer per la prossima espansione di Pokémon Scarlet e Violet, I tesori nascosti di Area Zero: Il disco indaco, il cui lancio è previsto per il 14 dicembre 2023. Sebbene sapessimo già del nuovo Pokémon leggendario Terapagos, è stato ha rivelato che faranno la loro apparizione anche i leggendari preferiti dai fan. Si uniranno all'avventura Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo e Lunala.

Non solo queste creature leggendarie torneranno, ma anche molte altre creature della serie Pokémon torneranno. Gli allenatori avranno l'opportunità di incontrare gli uccelli leggendari originali, nonché Entei, Suicune e Raikou. Per fare ciò, devono completare la storia principale di The Hidden Treasures of Area Zero Part 2: The Indigo Disk e incontrare un personaggio chiamato Snacksworth alla Blueberry Academy.

Gli allenatori possono partecipare alle Blueberry Quests (BBQ) nel Terarium e guadagnare snack da Snacksworth. Questi snack permetteranno loro di incontrare alcuni Pokémon leggendari della serie nella regione di Paldea. Snacksworth condividerà anche la sua vasta conoscenza su questi Pokémon e regalerà agli allenatori i racconti dei suoi eroici incontri con loro.

Oltre al ritorno dei Pokémon leggendari, Pokémon Scarlatto e Viola presenteranno una nuova entusiasmante modalità Synchro. I giocatori che saranno avanzati abbastanza nell'avventura potranno utilizzare la Synchro Machine per vedere il mondo attraverso gli occhi dei loro Pokémon preferiti.

E non è tutto! Tutti i precedenti Pokémon iniziali saranno ottenibili anche in Pokémon Scarlatto e Viola, aggiungendo ancora più opzioni e varietà per gli allenatori.

Sebbene Pokémon Scarlet e Violet abbiano introdotto nuove idee audaci, la recensione di IGN valuta l'espansione 6/10. La recensione afferma che, sebbene i concetti siano fantastici, ci sono alcuni aspetti che sembrano incompleti o carenti nell'esecuzione del gioco.

Non vedi l'ora di incontrare i Pokémon leggendari e di esplorare il mondo espanso di Pokémon Scarlatto e Viola? Il lancio di I tesori nascosti di Area Zero: Il Disco Indaco è proprio dietro l'angolo, quindi preparati a intraprendere una nuova avventura con i tuoi Pokémon preferiti!