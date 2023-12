Pokémon Scarlatto e Viola: preparati per l'avventura

Preparati per una nuova entusiasmante avventura in Pokémon Scarlatto e Viola! L'attesissima seconda parte del pass di espansione "Il tesoro nascosto di Area Zero" è a poche ore dal rilascio. Dopo il successo della prima parte, “The Teal Mask”, i giocatori non vedono l’ora di intraprendere un viaggio emozionante in “The Indigo Disk”.

Per sbloccare “The Indigo Disk”, i giocatori devono prima completare sia il gioco base che l’espansione “The Teal Mask”. Questo avvincente contenuto di fine gioco offre un nuovo livello di eccitazione per coloro che hanno esplorato ogni angolo di Paldea e dei suoi dintorni. Preparati ad immergerti più a fondo nell'avvincente trama della regione di Katakami mentre tutto si svolge davanti ai tuoi occhi.

L'uscita di "The Indigo Disk" è prevista per le 10:5 JST (ora standard giapponese), che negli Stati Uniti corrisponde alle XNUMX:XNUMX ora del Pacifico. Ecco gli orari di rilascio per i vari fusi orari:

– PST (ora solare del Pacifico): 5:00, 13 dicembre

– CT (ora centrale): 7:00, 13 dicembre

– ET (ora di New York): 8:00, 13 dicembre

Mentre aspetti con impazienza l'uscita, ora è il momento perfetto per pianificare la tua strategia, radunare la tua squadra di Pokémon e prepararti a intraprendere un'avventura epica. Con nuove sfide, personaggi e sorprese che ti aspettano in "Il Disco Indaco", non c'è momento migliore per immergerti nel mondo di Pokémon Scarlatto e Viola.

Quindi segna i tuoi calendari e preparati per l'esperienza Pokémon definitiva. Il conto alla rovescia per l'uscita di “The Indigo Disk” è iniziato e l'eccitazione sta crescendo. Sei pronto a scoprire i tesori nascosti di Area Zero? Preparati a intraprendere un viaggio come nessun altro in Pokémon Scarlet e Violet!