Gli allenatori di Pokemon Go lottano con il timer non ignorabile nei raid in solitaria

Gli allenatori di Pokemon Go hanno dovuto affrontare un compito impegnativo nella recente ricerca su Master Ball, poiché devono vincere 60 Raid. Tuttavia, il timer non ignorabile durante i raid in solitario ha reso questo compito particolarmente difficile per i giocatori.

Alla fine di luglio 2023, Niantic ha introdotto una funzionalità chiamata “Ready to Raid”, che consente agli allenatori di accelerare il conto alla rovescia del timer del Raid. Sfortunatamente, questa funzione non si applica agli allenatori solitari, costringendoli a sopportare l'intero conto alla rovescia di due minuti.

La frustrazione era evidente in un post sul subreddit di Pokemon Go intitolato "Il requisito di 60 raid mostra quanto brutale possa essere il timer non ignorabile per i raid in solitaria". Il poster originale evidenziava la sfida di aspettare due minuti imperdibili per affrontare in solitario un Wooper a una stella, cosa che normalmente richiederebbe meno di 10 secondi. Hanno anche sottolineato che il tempo trascorso aspettando l'inizio dei raid si somma e diventa un impegno significativo nel corso del completamento di 60 Raid.

Molti raider solitari nei commenti hanno espresso i loro sentimenti di apprensione nei confronti del requisito di 60 Raid. Alcuni hanno menzionato la difficoltà di bilanciare questo compito con altri impegni, come posti di lavoro e responsabilità. Gli allenatori erano frustrati dal fatto che la funzione "Ready to Raid" non fosse estesa ai giocatori singoli, poiché avrebbe potuto alleviare parte del tempo di attesa.

Questa limitazione nelle funzionalità di gioco è stata in passato motivo di frustrazione per la comunità di Pokemon Go. Tuttavia, non è chiaro se Niantic abbia intenzione di affrontare questo problema in futuro. Gli Allenatori hanno tempo fino al 21 novembre 2023 per completare la ricerca della Master Ball nella stagione in corso Adventures Abound.

Fonte: Philip Trahan, subreddit di Pokemon Go