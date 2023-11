I saldi del Black Friday di Pokémon GO offrono monete bonus doppie per gli Allenatori

Pokémon GO ha recentemente rivelato gli entusiasmanti dettagli dei saldi del Black Friday di quest'anno. Gli Allenatori avranno l'opportunità di raddoppiare i propri PokéCoin bonus acquistando pacchetti superiori a $ 20 USD sul Web Store ufficiale di Pokémon GO. Questa promozione esclusiva consente ai giocatori di acquisire PokéCoin al di fuori del normale negozio in-app e di guadagnare monete bonus aggiuntive come ricompensa per il loro acquisto.

Sebbene la notizia possa sembrare allettante, è importante notare che le monete bonus doppie non significano ricevere il doppio della dimensione del pacchetto per lo stesso prezzo. Niantic, invece, raddoppierà le monete bonus assegnate per gli acquisti effettuati tramite il Pokémon GO Web Store.

Per far luce sui prezzi e sui confronti, abbiamo esaminato i costi dei pacchetti disponibili sul normale Web Store, negozio in-app in Croazia. Tieni presente che i prezzi possono variare a seconda della tua regione a causa dei prezzi specifici della regione di Niantic.

Dopo aver esaminato i pacchetti disponibili, è evidente che le offerte del Black Friday offrono alcuni vantaggi per gli acquisti di pacchetti più grandi. Tuttavia, potrebbero non essere così straordinari come previsto. Confrontando i pacchetti grandi da 2500 monete, 5200 monete e 14500 monete, i normali pacchetti del Web Store risultano essere circa il 7% più economici rispetto ai pacchetti in-game. Nel frattempo, i pacchetti del Black Friday mostrano un risparmio medio del 13.5% rispetto agli equivalenti pacchetti in-game.

Nel complesso, se scegli di approfittare di questa offerta, puoi aspettarti di risparmiare dal 12% al 14.3%, a seconda del pacchetto che scegli.

Considerando questi risultati, è sicuro affermare che queste offerte del Black Friday potrebbero non essere così strabilianti come alcuni consumatori si aspettavano. Se non hai urgentemente bisogno di PokéCoin, potrebbe essere saggio saltare questa vendita. Tuttavia, se stai cercando di effettuare un acquisto, stai certo che non c'è una differenza significativa negli sconti tra le dimensioni dei pacchetti offerti.

FAQ:

D: In che modo gli Allenatori possono trarre vantaggio dai saldi del Black Friday di Pokémon GO?

R: Gli Allenatori possono raddoppiare i loro PokéCoin bonus per ogni acquisto su pacchetti superiori a $ 20 tramite il Pokémon GO Web Store.

D: I prezzi del pacchetto Black Friday sono gli stessi a livello globale?

R: No, Niantic utilizza prezzi specifici per regione, quindi i prezzi possono variare a seconda del Paese.

D: Come si confrontano i pacchetti del Black Friday con i normali pacchetti Web Store e in-app?

R: I normali pacchetti del Web Store sono, in media, più economici del 7% rispetto ai pacchetti in-game, mentre i pacchetti del Black Friday offrono un risparmio di circa il 13.5%.