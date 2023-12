Nuova variante POCO M6 Pro da 8 GB + 256 GB ora disponibile in India

POCO, il popolare marchio di smartphone, ha recentemente lanciato una nuova variante del suo POCO M6 Pro in India. L'ultima aggiunta alla gamma è dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, offrendo agli utenti più potenza e spazio di archiviazione per le loro esigenze quotidiane. Questa nuova variante si unisce alle opzioni 4GB + 64GB e 4GB + 128GB precedentemente rilasciate, offrendo ai clienti ancora più scelte quando si tratta di selezionare un dispositivo adatto alle loro esigenze.

Una delle caratteristiche distintive del POCO M6 Pro è il suo ampio pannello LCD da 6.79 pollici con risoluzione Full HD+. Il display offre una frequenza di aggiornamento fluida di 90 Hz e una frequenza di campionamento tattile reattiva di 240 Hz, garantendo un'esperienza fluida e interattiva. Con una luminosità massima di 550 nit, lo schermo offre immagini vivide e vibranti, migliorando l'esperienza visiva complessiva.

In termini di capacità della fotocamera, il POCO M6 Pro vanta una fotocamera principale da 50 megapixel, accompagnata da un sensore di profondità da 2 megapixel sul retro. Questa combinazione consente agli utenti di scattare foto straordinarie e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 5 megapixel è perfetta per selfie e videochiamate.

Sotto il cofano, POCO M6 Pro è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, che offre prestazioni e reattività fluide. Il dispositivo funziona con il sistema operativo Android 13 con MIUI 14, offrendo un'esperienza utente moderna ed efficiente.

Altre caratteristiche degne di nota del POCO M6 Pro includono una batteria da 5,000 mAh con supporto di ricarica rapida da 18 W, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente per maggiore sicurezza e comodità e un jack per cuffie da 3.5 mm per gli appassionati di audio. Il dispositivo supporta anche l'audio ad alta risoluzione ed è dotato di funzionalità di telecomando a infrarossi, che lo rende un'opzione versatile per il consumo multimediale.

La variante POCO M6 Pro 8GB + 256GB ha un prezzo di Rs 14,999 ed è disponibile esclusivamente su Flipkart. Come promozione speciale di lancio, POCO offre uno sconto istantaneo fisso di Rs 2000 per i titolari di carte di credito HDFC e ICICI Bank, rendendolo un'opzione ancora più attraente per i potenziali acquirenti.

FAQ:

D: Quali sono le specifiche della variante POCO M6 Pro 8GB + 256GB?

R: La variante POCO M6 Pro da 8 GB + 256 GB presenta un pannello LCD da 6.79 pollici, un SoC Snapdragon 4 Gen 2, una fotocamera posteriore da 50 megapixel, una batteria da 5,000 mAh e funziona su Android 13 con MIUI 14.

D: Quanto costa la variante POCO M6 Pro 8GB + 256GB?

R: La variante POCO M6 Pro da 8 GB + 256 GB ha un prezzo di Rs 14,999 in India.

D: Dove posso acquistare la variante POCO M6 Pro 8GB + 256GB?

R: La variante POCO M6 Pro 8GB + 256GB è disponibile esclusivamente su Flipkart.

D: È disponibile uno sconto per la variante POCO M6 Pro 8GB + 256GB?

R: Sì, POCO offre uno sconto istantaneo fisso di Rs 2000 per le transazioni effettuate con carte di credito bancarie HDFC e ICICI.