POCO presenta il suo ultimo smartphone con caratteristiche impressionanti

By

POCO ha recentemente ampliato la propria gamma di smartphone con l'introduzione dell'attesissimo modello C65. Il nuovo dispositivo presenta una gamma di funzionalità impressionanti che sicuramente affascineranno gli appassionati di tecnologia.

Una delle caratteristiche distintive del POCO C65 è il suo design elegante e moderno. Con un design squadrato distintivo, lo smartphone è dotato di uno scanner per impronte digitali montato lateralmente e di doppi anelli per fotocamera posteriore. Il dispositivo vanta anche un ampio display con notch a goccia da 6.74 pollici, che offre agli utenti una risoluzione ad alta definizione e un'impressionante frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il display è protetto da Gorilla Glass, garantendo durata e tranquillità agli utenti.

Sotto il cofano, POCO C65 è alimentato dal processore MediaTek Helio G85, che offre un'esperienza utente reattiva e senza soluzione di continuità. Grazie alle versatili opzioni di archiviazione, lo smartphone può essere configurato con un massimo di 8 GB di RAM e capacità di archiviazione fino a 256 GB, espandibili ulteriormente tramite uno slot per scheda SD dedicato. Il dispositivo è inoltre dotato di una robusta batteria da 5,000 mAh che supporta funzionalità di ricarica rapida da 18 W.

In termini di capacità della fotocamera, il POCO C65 non delude. È dotato di una fotocamera posteriore primaria da 50 MP, accompagnata da un obiettivo macro da 2 MP, che consente agli utenti di catturare fotografie straordinarie e dettagliate. La fotocamera frontale vanta un sensore da 8 MP, consentendo agli utenti di scattare selfie chiari e impressionanti.

Funzionando con il sistema operativo MIUI 13 basato su Android 14, il POCO C65 offre un'interfaccia user-friendly e una navigazione senza interruzioni. Inoltre, il dispositivo offre varie opzioni di connettività, tra cui USB-C, jack per cuffie da 3.5 mm, WiFi, NFC e supporto Bluetooth.

Il POCO C65 ha un prezzo conveniente, rendendolo un'opzione interessante per i consumatori. È disponibile in due colori eleganti: blu pastello e nero opaco. Lo smartphone sarà rilasciato il 18 dicembre, esclusivamente su Flipkart. I clienti possono usufruire di uno sconto immediato di Rs. 1000 quando si utilizzano carte di credito e debito ICICI sia per transazioni regolari che EMI.

Nel complesso, il POCO C65 si rivela un'aggiunta impressionante alla gamma del marchio, offrendo una gamma di funzionalità che sicuramente soddisferanno gli utenti di smartphone che cercano prestazioni elevate e convenienza.