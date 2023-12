I residenti di Plum si trovano ad affrontare un aumento dell'imposta sulla proprietà mentre l'inflazione aumenta

Un imminente aumento delle tasse sulla proprietà ha lasciato preoccupati i proprietari di case di Plum, in Pennsylvania, che prevedono un aumento delle tasse per il prossimo anno. La proposta di bilancio per il 2024 suggerisce un aumento significativo del tasso di migliaggio da 4.78 a 6.63, un allarmante aumento del 38.7%. Brenda Demello, residente a Plum Borough, ha espresso la sua preoccupazione per questo improvviso aumento, definendolo un “pagamento mongolfiera” che graverebbe sulla popolazione locale.

Il direttore finanziario di Plum, Michael Whitico, ha riconosciuto che la tariffa millesimale è rimasta invariata dal 2017. Tuttavia, a causa dell'aumento delle spese unito ai salari stagnanti e ai benefici della previdenza sociale, i funzionari locali ritengono che questo aumento sia necessario per mantenere un equilibrio del fondo di pareggio per il paese. fondo generale. Whitico stima che i proprietari di immobili dovranno pagare ulteriori 185 dollari all'anno per ogni 100,000 dollari di valutazione stimata.

Il presidente del Consiglio Mike Doyle si è trovato di fronte al dilemma se aumentare il tasso di lavorazione o tagliare i servizi. Con le spese in continuo aumento e i fondi in eccedenza esauriti, il consiglio ha concluso che un aumento era inevitabile ed essenziale per conformarsi alle normative statali. Doyle ha sottolineato che questo aggiustamento mira a stabilizzare il bilancio per i prossimi sei anni, eliminando la necessità di discussioni annuali sulla questione.

Mentre alcuni residenti, come Demello, sostengono che un aumento così sostanziale dovrebbe essere scaglionato invece di essere attuato tutto in una volta, il comune sostiene che un’azione immediata è necessaria e nel migliore interesse della comunità. La decisione finale sulla proposta di bilancio per il 2024, compreso l’aumento delle tasse, sarà messa ai voti il ​​13 dicembre.

Mentre l’inflazione continua a colpire le comunità a livello nazionale, Plum costituisce un ottimo esempio delle sfide che i governi locali devono affrontare nel bilanciare i bilanci soddisfacendo al tempo stesso le esigenze dei residenti.