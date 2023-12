La nuova funzionalità Plex suscita indignazione e solleva preoccupazioni sulla privacy

By

Plex, un popolare servizio di streaming, è stato recentemente criticato per una nuova funzionalità che ha fatto infuriare alcuni utenti. La funzione, chiamata Discover Together, consente agli utenti di condividere la propria attività di visualizzazione con gli amici. Tuttavia, ciò che ha suscitato indignazione è che questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita e invia un'e-mail settimanale agli amici, rivelando ciò che l'utente ha guardato sul proprio server.

La controversia che circonda questa nuova funzionalità è incentrata su problemi di privacy. Molti utenti credevano che Plex, essendo una piattaforma self-hosted, sarebbe stata più rispettosa della privacy rispetto ad altri servizi di streaming come Netflix. Di conseguenza, questa impostazione predefinita è sembrata una violazione della fiducia e della privacy per alcuni utenti.

Non sorprende che la discussione su questo problema si sia intensificata fino a includere dibattiti sulla pornografia e se Plex debba divulgare queste informazioni. Alcuni utenti hanno notato che ci sono cose più imbarazzanti da guardare rispetto ai contenuti per adulti, come alcuni tipi di programmi TV.

Sebbene Plex non abbia risposto alle domande di The Register, ha affrontato la controversia sul forum di supporto e su Twitter. Lo sviluppatore del software ha affermato che questa funzionalità è attivabile e che gli utenti devono abilitarla esplicitamente. Tuttavia, questa spiegazione non ha soddisfatto le preoccupazioni degli utenti che sostenevano che avere la funzionalità abilitata per impostazione predefinita la rendesse più simile a una funzionalità di rinuncia che a una funzionalità di attivazione.

La confusione che circonda le impostazioni della funzione ha lasciato perplessi alcuni utenti. Alcuni hanno addirittura riferito di aver ricevuto e-mail che rivelavano le abitudini di visione di altri senza rendersi conto che queste informazioni venivano condivise. Sembra che l'interfaccia utente di Plex potrebbe essere più chiara riguardo alla funzionalità e alle sue impostazioni predefinite per evitare tali malintesi.

Nel complesso, questo incidente serve a ricordare l’importanza della privacy nei servizi digitali. Evidenzia la necessità che le aziende diano priorità al consenso degli utenti e comunichino chiaramente come i dati degli utenti vengono raccolti e condivisi. Le preoccupazioni sulla privacy dovrebbero essere prese sul serio per mantenere la soddisfazione del cliente e la fiducia nella piattaforma.

Domande frequenti (FAQ)

La funzione Discover Together in Plex è abilitata per impostazione predefinita?

Sì, la funzione Discover Together è abilitata per impostazione predefinita, il che significa che l'attività di visualizzazione degli utenti viene condivisa con i loro amici a meno che non la disattivino.

Gli utenti possono disabilitare la funzione Discover Together?

Sì, gli utenti possono disabilitare la funzione Discover Together modificando le proprie impostazioni nell'app Plex. Gli utenti hanno la possibilità di disattivare la condivisione delle proprie abitudini di visualizzazione con gli amici.

Plex ha risposto all'indignazione degli utenti e alle preoccupazioni sulla privacy?

Plex non ha risposto direttamente all'indignazione degli utenti e alle preoccupazioni sulla privacy relative alla funzione Discover Together. Tuttavia, la società ha riconosciuto la controversia sul forum di supporto e su Twitter, affermando che la funzionalità è attivabile e richiede agli utenti di abilitarla attivamente.

In che modo gli utenti possono modificare le proprie preferenze e-mail in Plex?

Per modificare le proprie preferenze email, inclusa la revisione settimanale delle abitudini di visualizzazione, gli utenti possono visitare il seguente collegamento: [link] (fonte: forum di supporto Plex).